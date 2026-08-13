SCARLINO – Venerdì 14 agosto 2026 alle 21:30 alla Rocca Pisana di Scarlino un nuovo appuntamento con il Grey Cat Jazz Festival. In concerto il trio A.S.A. con Pierre de Bethmann (Stefano Cantini sax / Pierre de Bethmann pianoforte / Ares Tavolazzi contrabbasso / Andrea Beninati batteria).

Il trio A.S.A. riunisce tre protagonisti del jazz italiano: Stefano “Cocco” Cantini ai sassofoni e synth, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria.

Il progetto propone un repertorio che alterna composizioni originali ad alcune autentiche perle della tradizione jazzistica, in un dialogo continuo tra scrittura, improvvisazione e grande interplay.

Nell’occasione di questo concerto per l’edizione 2026 del Grey Cat Festival il trio presenterà il proprio nuovo progetto e disco e, per questa occasione speciale, sarà affiancato dal pianista francese Pierre de Bethmann, musicista di grande sensibilità artistica e tra le figure più autorevoli del jazz europeo contemporaneo, noto per il suo stile raffinato e la capacità di unire tradizione e modernità.

La sua presenza arricchirà ulteriormente il concerto, dando vita a un incontro musicale di altissimo livello, nel segno dell’eleganza, della creatività e della libertà espressiva.

Ingresso € 20/18 rid. + d.p.

Biglietto speciale soci Fai € 10

Grey Cat Festival è organizzato e gestito da associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Suvereto (coinvolgendo ben tre territori provinciali).

Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

Info e prevendite:

055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012 IAT Follonica

Prevendite online: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, 055/210804

Punti vendita: IAT, Negozi Coop