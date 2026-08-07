SCARLINO – Trilok Gurtu Special Project in concerto alla Rocca Pisana di Scarlino sabato 8 agosto 2026, ore 21:30.

Trilok Gurtu Special Project è un innovativo gruppo musicale che fonde tradizioni sonore diverse, creando contaminazioni tra world music, jazz, fusion ed elementi classici ed etnici: Trilok Gurtu percussioni / Rita Marcotulli piano / Carlo Cantini violino live electronics / Giorgio Panico basso.

Il sound di Special Project mescola le percussioni indiane di Gurtu con il violino fusion di Cantini, i colori jazzistici di Marcotulli e il basso ancorante di Panico. Risultato: composizioni che attraversano confini, da ritmi tabla-jazz a melodie classiche etno-rock, dove improvvisazioni dal vivo creano una magia unica, con atmosfere che catturano queste fusioni celebrando la diversità sonora globale, un mondo di ritmi ipnotici e melodie senza confini.

Trilok Gurtu Special Project rivisita i grandi classici di Trilok Gurtu, il maestro indiano che ha fuso jazz, world music e percussioni ancestrali.

Ascolterete riarrangiamenti freschi e audaci di pezzi iconici come Glimpse, Believe e Spellbound, Baba: ritmi pulsanti che dialogano con improvvisazioni jazz e tocchi elettronici moderni.

Si esploreranno anche brani di nuova concezione di Rita Marcotulli e Carlo Cantini, arrangiati appositamente per questa lineup: fusion tra tradizioni indiane, groove africani e armonie contemporanee, per un sound innovativo che cattura l’essenza di Trilok e guarda al futuro.

Preparatevi a un’esperienza immersiva, dove il battito del cuore incontra l’universo sonoro.

Intero € 25,00 / € 23,00 riduzione Arci, under 25

Grey Cat Festival è organizzato e gestito da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, ed è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Suvereto (coinvolgendo ben tre territori provinciali).

Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

Info e prevendite:

055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012 IAT Follonica

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, 055/210804

Punti vendita: IAT, Negozi Coop