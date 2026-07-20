PRINCIPINA MARE – Lunedì 27 luglio alle ore 20,30, presso la sede di Via del Pesce Luna 5 a Principina Mare, sarà presentato il libro prodotto da componenti della Società Naturalistica Speleologica Maremmana.

La presentazione sarà preceduta dalla rituale “Cerimonia del Caffè” tenuta in costume originale da Mesker Dessiè, titolare dell’omonimo ristorante etiope a Grosseto.

Seguirà la visita alla mostra etnografica, aperta anche nei mercoledì e venerdì sera, che consentirà di osservare tanti oggetti raccolti durante le numerose spedizioni svolte in Etiopia, che hanno visto la frequenza di oltre 40 partecipanti.

Gli oggetti spaziano da ceramiche di varie forme in funzione del loro utilizzo, a oggetti in legno quali sgabelli, vassoi e poggiatesta, ai piattelli labiali e altro.

A partire dal 1994 sono ormai giunte a ben 28 le visite in Etiopia con numerosi progetti sia archeologici, accolti dal Ministero degli Affari Esteri nell’ambito della Promozione e Cooperazione Culturale, sia umanitari come Cooperazione Internazionale sostenuti dalla Regione Toscana.

Il libro sarà presentato dal presidente Carlo Cavanna nell’adiacente Sala conferenze.