STICCIANO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate maremmana. Nei giorni 3, 4, 5 e 11, 12 luglio è in programma la 30ª edizione della Sagra degli Strozzapreti e dei prodotti tipici maremmani a Sticciano Scalo. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Sticciano, si svolgerà nella struttura polivalente del paese e celebra uno dei piatti più rappresentativi della tradizione gastronomica locale: gli strozzapreti, pasta tipica della Maremma grossetana preparata con ingredienti semplici come acqua e farina e condita con sughi realizzati secondo le ricette della tradizione dalle cuoche del paese.

Un appuntamento tra cucina e divertimento

La manifestazione offrirà ai visitatori la possibilità di gustare numerose specialità della cucina maremmana in un ambiente immerso nel verde, all’interno di un parco naturale caratterizzato da un suggestivo bosco di sughere. L’area della festa è dotata di tutti i servizi necessari per trascorrere una serata in compagnia: saranno presenti il bar, una mostra mercato con esposizioni, il luna park e un’area giochi dedicata ai bambini. Per agevolare l’afflusso dei visitatori sarà disponibile un ampio parcheggio gratuito a circa 300 metri dall’area della sagra, nella zona della stazione ferroviaria. Inoltre, la posizione strategica di Sticciano Scalo consente di raggiungere le località balneari della costa maremmana in circa venti minuti di auto.

Il programma musicale

Il ristorante aprirà ogni sera alle 19:30, mentre dalle 21 prenderanno il via gli spettacoli musicali dal vivo. Questo il calendario degli appuntamenti:

Venerdì 3 luglio: Alfa Music Band

Alfa Music Band Sabato 4 luglio: Giorgio Franceschi

Domenica 5 luglio: Federico Verreschi

Sabato 11 luglio: Daniele Desideri

Domenica 12 luglio: Crazy Band

La trentesima edizione della Sagra degli Strozzapreti si prepara così ad accogliere residenti e turisti per cinque serate all’insegna della buona cucina, della musica e delle tradizioni della Maremma.