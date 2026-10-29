MASSA MARITTIMA – Sabato 31 ottobre, alle 10.30, Massa Marittima aderisce alla Giornata nazionale del trekking urbano con una passeggiata di circa due ore dal titolo «Sulle orme di San Francesco: la poesia del creato tra le pietre di Massa Marittima». L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

La Giornata nazionale del trekking urbano

La Giornata nazionale del trekking urbano è un’iniziativa nata per promuovere un modo di scoprire le città a passo lento, con itinerari che fanno conoscere il patrimonio storico, artistico e culturale e valorizzano le peculiarità dei luoghi e il rapporto con il paesaggio. L’ideatrice è Siena, che l’ha lanciata nel 2003 ed è la capofila del progetto, oggi con ottantuno città. Il tema di questa ventitreesima edizione, legato agli ottocento anni dalla morte di San Francesco, è «Francesco 1226-2026. Sulle tracce dell’essenziale».

Le parole della sindaca

«Il trekking urbano è un’occasione preziosa per riscoprire Massa Marittima con uno sguardo diverso, più attento e consapevole, e per valorizzare un patrimonio che racconta la nostra storia e la nostra identità – dichiara la sindaca Irene Marconi –. Quest’anno il percorso dedicato a San Francesco ci invita a riflettere sul legame profondo tra spiritualità, rispetto per il creato e bellezza dei luoghi. Camminare tra le strade del nostro centro storico significa riscoprire le testimonianze del passato e comprendere quanto siano ancora attuali i messaggi di pace, semplicità e armonia con la natura che ci sono stati lasciati. È anche un modo per vivere la città con lentezza, cogliendone particolari e suggestioni che spesso sfuggono nella quotidianità».

Il percorso, dalla chiesa di San Francesco alla Cattedrale

L’itinerario intreccia memoria francescana, architettura, opere d’arte e bellezze paesaggistiche. Parte dalla chiesa di San Francesco, in via San Francesco, luogo legato alla memoria del passaggio del santo secondo la tradizione locale e testimonianza dell’insediamento dei frati minori in città. Il gruppo prosegue verso Porta San Francesco e le antiche mura senesi, per raggiungere il Museo di San Pietro all’Orto, dove il legame tra arte e spiritualità si racconta anche attraverso l’iconografia francescana e le opere conservate.

Si sale poi alla Torre del Candeliere, punto panoramico da cui si vede il paesaggio della Maremma, vicino alla sensibilità di San Francesco per la natura e il creato. La passeggiata si conclude alla Cattedrale di San Cerbone, dove l’architettura romanica si intreccia con la storia religiosa della città e con il messaggio di pace del santo di Assisi.

Chi accompagna i partecipanti

I partecipanti saranno accompagnati da Giovanni Malpelo, direttore dell’archivio storico diocesano, e dall’associazione Liber Pater, che leggerà alcuni scritti di San Francesco.

Come prenotare

L’evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria: si scrive a [email protected].

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