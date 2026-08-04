SCARLINO – Una serata all’insegna della natura, del mare e del cielo stellato in uno dei luoghi simbolo della costa scarlinese. Venerdì 7 agosto torna la “Scarlinottata a Cala Violina“, l’iniziativa organizzata dalla Pro Scarlino, con il patrocinio del Comune di Scarlino, che accompagnerà i partecipanti lungo un suggestivo trekking serale fino alla celebre spiaggia di Cala Violina.

L’escursione sarà guidata dalla guida ambientale Mario Matteucci e offrirà l’occasione di vivere un’esperienza immersiva nel paesaggio delle Bandite di Scarlino, tra il fascino del tramonto, un bagno nelle acque di Cala Violina e l’osservazione del cielo stellato a occhio nudo.

Il ritrovo è fissato alle 19.30 al parcheggio di Val Martina, da dove prenderà il via il percorso. I partecipanti potranno portare con sé la cena al sacco, non inclusa nella quota di iscrizione, mentre durante la serata sarà attivo un punto ristoro con servizio bar.

La quota di partecipazione è di 15 euro a persona.

«La Scarlinottata è un appuntamento che ogni anno permette di riscoprire il valore del nostro patrimonio naturalistico attraverso un’esperienza diversa dal solito – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Camminare insieme fino a Cala Violina, attendere il calare della sera e osservare il cielo in un contesto così straordinario significa vivere il territorio con rispetto, lentezza e meraviglia. Ringrazio la Pro Scarlino e tutti i volontari che rendono possibile questa iniziativa, capace di valorizzare uno dei luoghi più belli del nostro comune».

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Maurizio al 366 4372854, Alessandro al 328 9497006 oppure Michele al 338 3221705.