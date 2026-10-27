ALBERESE – L’autunno tinge il Parco della Maremma dei colori più belli e novembre offre tante occasioni per viverlo appieno. Tra trekking e passeggiate, il calendario di “Parco aperto” propone esperienze per immergersi nella natura dell’area protetta e scoprirne gli angoli più suggestivi.

Non solo natura. Venerdì 13 novembre è in programma “Come eravamo: il Parco della Maremma nei filmati d’epoca“, una serata speciale che accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo attraverso immagini storiche di Alberese e Marina di Alberese.

Ad aprire il nuovo mese, domenica 1° novembre, sarà l’escursione guidata a Salto del Cervo, che torna a grande richiesta, tra panorami spettacolari e ambienti incontaminati. Domenica 15 novembre, invece, è la suggestiva escursione alla Baia delle Cannelle ad animare il fine settimana: un itinerario accessibile esclusivamente con guida che conduce alla scoperta di uno degli angoli più affascinanti del Parco. Infine, domenica 29 novembre, spazio alle famiglie con una passeggiata tra le querce secolari dell’itinerario A6, che si concluderà con la visita alla mostra del fotografo naturalista Giacomo Radi.

Di seguito i dettagli dei singoli eventi.

1° novembre – Salto del Cervo: la Maremma più autentica

Dopo alcuni mesi, domenica 1° novembre torna uno dei trekking più amati del Parco della Maremma: l’escursione guidata verso Salto del Cervo, un itinerario immerso nella natura più autentica della catena dell’Uccellina. Il percorso attraversa paesaggi di straordinaria bellezza, dalla pianura fino alla piccola e appartata caletta affacciata sul mare, tra tratti di macchia mediterranea incontaminata e panorami mozzafiato. Un’esperienza impegnativa ma ricca di fascino per gli amanti del trekking e della natura.

Salto del Cervo si presenta come una stretta insenatura racchiusa dalla scogliera, con una piccola striscia di spiaggia, cumuli di tronchi levigati dal mare e scogli bassi che si allungano nell’acqua.

Il ritrovo è previsto alle ore 9 al Podere Giulia, centro aziendale della Tenuta Agricola dell’Uccellina in località Collecchio, con partenza alle 9.15. L’escursione, lunga circa 11,2 chilometri e della durata di 6 ore, presenta un livello di difficoltà alto ed è sconsigliata ai minori di 14 anni. Sono necessarie scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua a sufficienza e spuntini.

Il costo è di 15 euro per il biglietto intero e di 10 euro per studenti fino a 25 anni. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] entro 24 ore prima dell’escursione.

13 novembre – Come eravamo: il Parco della Maremma nei filmati d’epoca

Un viaggio nel tempo attraverso immagini uniche e ricordi del territorio. Venerdì 13 novembre, alle ore 21, appuntamento all’ex Cinema Onc di via del Fante ad Alberese, messo a disposizione dalla Pro loco Alborensis, con un evento speciale dedicato alla storia del Parco della Maremma: filmati d’epoca, alcuni inediti, saranno proiettati e accompagnati da una breve conferenza. L’evento, a ingresso gratuito, vede la collaborazione con la Mediateca digitale della Maremma. Prenotazione consigliata a [email protected].

15 novembre – I colori di novembre: la Baia delle Cannelle

Un percorso nell’autunno nel cuore del Parco della Maremma. Domenica 15 novembre è in programma l’escursione guidata “I colori di novembre: la Baia delle Cannelle“, un trekking di media difficoltà lungo l’itinerario T2, fruibile solo con guida, che attraversa alcuni dei paesaggi più suggestivi del Parco nella zona di Talamone.

Il ritrovo è alle Cisterne romane di Talamone alle ore 9, con partenza alle 9.15. Da qui fino al crinale di Punta del Corvo si percorrerà il sentiero che si inoltra nella lecceta per poi scendere, tra garighe di cisti e rosmarini, arrivando a vedere le acque cristalline della Baia delle Cannelle. Dopo una sosta in spiaggia, il gruppo risalirà il pendio per fare ritorno a Talamone.

La lunghezza complessiva è di circa 10 chilometri per una durata di 6 ore. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking, acqua a sufficienza, pranzo al sacco e spuntini. L’attività non è adatta ai minori di 12 anni.

I biglietti hanno un costo di 15 euro (intero) e di 10 euro per gli studenti fino ai 25 anni (ridotto). Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]. Le iscrizioni chiudono 24 ore prima dell’escursione.

29 novembre – Pomeriggio al Faunistico

Una passeggiata nel bosco di querce secolari per rallentare i ritmi della settimana e vivere un’esperienza all’aria aperta insieme a tutta la famiglia. È questo il programma di “Pomeriggio al Faunistico“, in calendario per domenica 29 novembre.

L’iniziativa prevede una facile camminata lungo il percorso A6, nella quiete del bosco e accompagnati dalle meravigliose sfumature della stagione autunnale. Al termine della passeggiata, i partecipanti potranno visitare la mostra fotografica di Giacomo Radi, allestita nei locali dell’ex Frantoio, e confrontarsi sulle specie osservate durante l’escursione e su quelle che popolano l’area faunistica.

L’appuntamento è fissato alle 14.15 al Centro visite di Alberese (via del Bersagliere 7/9), con partenza alle 14.30. L’escursione, della durata di circa 3 ore e lunga 3 chilometri, presenta un livello di difficoltà basso ed è particolarmente adatta alle famiglie.

Il costo di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per ragazzi dai 6 ai 14 anni e studenti fino a 25 anni.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata scrivendo a [email protected]. Le iscrizioni si chiudono 24 ore prima dell’inizio dell’escursione.

Il calendario completo è consultabile sul sito www.parco-maremma.it.