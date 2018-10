Trekking fra le Vie Cave di Pitigliano: e il ricavato andrà in beneficenza

PITIGLIANO – L’autunno pitiglianese si tinge di trekking e di beneficenza. Domenica 14 ottobre l’associazione “I Custodi delle Vie Cave di Sorano A.S.D.” e il Rotary Club di Pitigliano Sorano Manciano organizzano l’evento “Trekking fra le Vie Cave di Pitigliano”. L’iniziativa nasce da una sinergia di intenti fra le due associazioni per cercare di coniugare la passione per il trekking con quella del mettersi a servizio degli altri. Il ricavato di questa iniziativa verrà infatti devoluto in beneficenza per un’importante service rotariano, ovvero la campagna internazionale “End Polio Now” per l’eradicazione della polio nel mondo.

Il Rotary Club di Pitigliano Sorano Manciano, come tutti i Rotary Club, è un’associazione filantropica e di servizio che basa il proprio operato sul sentimento dell’amicizia, molto attenta alle situazioni di bisogno locali e internazionali. L’associazione i “Custodi delle Vie Cave” nasce invece da un gruppo di amici uniti dalla passione per la mountain bike e per la camminata, che hanno deciso di fare qualcosa di più per il nostro territorio, riportando alla luce alcuni sentieri naturalistici di rara bellezza, rendendoli fruibili e promuovendoli mediante l’organizzazione di escursioni.

«L’intesa fra queste due realtà ha permesso così la realizzazione di questa giornata durante la quale percorreremo le suggestive vie cave etrusche di Poggio cani, San Giuseppe e dell’Annunziata» afferma Martina Nizzi.

Il ritrovo è previsto in piazza della Repubblica a Pitigliano alle ore 9:15 con partenza alle ore 9:45. La durata della passeggiata sarà di 2,30 ore per un totale di 6 Km con un dislivello di 270 mt. Il costo della mattinata è di € 10 a persona e si consiglia, per coloro che volessero partecipare, un abbigliamento idoneo al trekking.

Per info e prenotazioni: info@icustodidelleviecave.it – martinanizzi@gmail.com oppure visitate la pagina Facebook www.facebook.com/IcustodidelleVieCave/ e https://www.facebook.com/Rotary-Club-Pitigliano-Sorano-Manciano