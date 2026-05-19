ROCCASTRADA – Ultimi giorni di eventi nella prossima settimana nel ricordo del 72esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954. Sono quelli in programma a Ribolla da giovedi 21 a mercoledi 27 maggio a chiusura del cartellone “La miniera a memoria”.

Giovedi 21 maggio, alle ore 17.00 alla Porta del Parco “presentazione del libro “Clifden” di Carlo Vellutini – Moroni editore e concerto del maestro Giovanni Lanzini con “Clarinettissimo a tutto swing”.

L’evento previsto per la giornata di venerdì 22 maggio alla Porta del Parco dal titolo “I minatori delle solfare siciliane nelle opere di Renato Guttuso e i minatori di carbone del Galles nelle opere di Josef Herman” è annullato a causa dell’indisponibilità del relatore della conferenza Walter Scapigliati.

Sabato 23 maggio alle ore 9.00 pulizia del paese organizzata dalla Pro Loco Ribolla con appuntamento alle ore 9.00 in piazza della Paga. Alle ore 17.00 al Centro civico di Roccatederighi presentazione Opera Omnia di Antonio Gamberi “Le 883 battaglie di un poeta” autore Mario Amerini. Alle ore 21.00 all’ex cinema di Ribolla “Concerto la buona novella” di Fabrizio De Andrè con A. Magnani (voce), D.Nutarelli (chitarra solista), M.Muratori (fiati e percussione), A.Morganti (tastiera), E.Rinnoci (chitarra), B.Testardi (contrabbasso), P.Manini (voce narrante), corale G.Verdi e il gruppo vocale Consonanti Coro.

Domenica 24 maggio “Itinerario sui luoghi della miniera” trekking organizzato dalla Pro Loco Ribolla: ore 9.00 ritrovo in piazza della Paga. Percorso: La Cernita – Monumento al minatore – Pozzo Camorra – Pozzo 10. Alle ore 10.00 ritrovo alla Cernita con laboratorio per bambini.

Mercoledi 27 maggio alle ore 18.00 all’ex cinema proiezione del cortometraggio “Niccioleta storia sopra e sotto la terra” di Irene Paoletti vincitore del bando Nuovo IMAIE Italia sezione cortometraggi. A seguire dialogo con la regista.

Informazioni. Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso SdS, Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Toscana Spettacolo, Biblioteca Comunale Antonio Gamberi, Porta del Parco Minerario di Ribolla e numerose associazioni locali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, www.comune.roccastrada.gr.it e per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0564/561243 0564/561289 e-mail: [email protected]