Trekking con gli asinelli delle Bandite per Insieme in rosa

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Le Giornate rosa sono cominciate il 26 aprile dal centro commerciale Gualdo di Punta Ala. Un appuntamento che da il via alle iniziative di Insieme in Rosa onlus e che ha coinvolto tutta la comunità, le associazioni della frazione di Castiglione della Pescaia e i turisti che la affollano.

Giornate che proseguono fino a lunedì 29 aprile quando alle 10 dalla rotatoria del porto partirà un trekking “someggiato”, una passeggiata con gli asinelli e gli operatori di AsiniAmo delle Bandite di Scarlino in cui verrà insegnato come interagire con queste creature sensibili e intelligenti, comprendere i loro messaggi e ricevere le loro coccole. Un percorso di 4 km adatto a tutti che prevede la partenza dal rondò del Porto per raggiungere il lungomare della Dogana, passare per il centro commerciale Gualdo attraverso le pedonali del Sole e delle Stelle.

Le fatine, le volontarie della onlus, parteciperanno insieme alla Misericordia di Buriano e alla Croce Rossa locale, il primo maggio a Castiglione della Pescaia alla manifestazione, organizzata dalla Uisp, Bicincittà. Gli appuntamenti rosa proseguono il 5 maggio all’agriturismo il CerroSughero, Podere il Bottonaio, Scarlino con “Pian d’Alma …è rosa” e un pranzo di beneficenza. Nell’occasione saranno esposti i lavori artigianali e alle 16,30 si esibiranno i cantori dell’isola Clodia. Per prenotazione e info 338.1584788 Lucia.

Il 9 maggio ci sarà l’assemblea dei soci aperta a tutti, a cui sarà presente il gruppo di Follonica appena nato, nella sala consiliare di Castiglione della Pescaia alle 20,30 dove verrà presentato il bilancio e verrà svelato il programma delle manifestazioni di raccolta di quest’anno.

“L’obiettivo – spiega Donatella Guidi, presidente della onlus Insieme in Rosa – è quello di donare un monitor per la diagnostica dei tumori del colon e dell’apparato digerente all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima. Un ecoendoscopio che andrà nel reparto di gastroenterologia del Misericordia di Grosseto e servirà per individuare le patologie dell’apparato digerente, delle vie biliari e del pancreas. Per un totale di oltre centomila euro di donazioni che speriamo di raccogliere grazie alla generosità di coloro che, come sempre, rispondono positivi ai nostri progetti”.