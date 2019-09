Trekking alle Vie cave: da Sovana a Pitigliano tra passeggiate, visite e buon vino

PITIGLIANO – Domenica 15 settembre escursione alle Vie cave di Pitigliano, profonde fenditure scavate nel tempo alte oltre 30 metri costruite dal popolo etrusco per raggiungere le città dei morti e poi oggetto di successivi ampliamenti durante il Medio Evo e nei secoli successivi.

Sarà percorsa una terra antichissima forgiata dal fuoco di antichi vulcani e modellata dalla forza incessante delle acque. Il risultato è appunto un susseguirsi di balze e rupi tufacee. Proprio sugli speroni di questa particolare roccia vulcanica sorgono Pitigliano, Sovana e Sorano. Qui la presenza dell’uomo risale alla preistoria e i centri abitati si sono stratificati uno sopra l’altro, costituendo un paesaggio unico fatto spesso di grotte, antichi romitori e lussureggianti felci. A metà dell’escursione non mancherà una visita al suggestivo paese di Pitigliano e un assaggio di un buon bicchiere di Sovana Rosso o di Bianco di Pitigliano.

Ecco le vie che verranno percorse: La Via Cava dell’Annunziata, La Via Cava di Poggio Cani e una parte della Via Cava di San Giuseppe famosa per l’omonima Torciata che si svolge il 13 marzo. Possibile anche la Via Cava dei Fratenuti.

Il percorso è adatto anche ai bambini a partire dai 9 anni purché abituati a camminare.

Difficoltà: Escursione classificata di tipo E (escursionisti).

Lunghezza :10 km circa.

Dislivello: 300m. circa.

Tempo complessivo: 4 ore circa escluse le soste.

Per chi parte da Arezzo il ritrovo è fissato per le ore 7,45 presso il parcheggio dello stadio. Per chi viene da Firenze/ Siena/Grosseto il ritrovo è fissato per le ore 10, 00 al parcheggio di Sovana (dietro la piazza centrale).

Pranzo al sacco. Abbigliamento: scarponi e indumenti per proteggersi in caso di pioggia.

Costo di partecipazione: 10 euro a persona, gratuito per i bambini sotto i 14 anni.

Per partecipare è necessario iscriversi con i seguenti modi:

Mail: poetiescarponi@gmail.com

Telefono: 3487945208 (Stefano)