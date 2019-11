Trekking alle sorgenti del fiume Albegna: come partecipare

ROCCALBEGNA – Domenica 17 novembre nuova escursione della lega trekking Uisp alle sorgenti del fiume Albegna. Il fiume Albegna nasce alle pendici meridionali del Monte Buceto (1152 metri) e dopo 70 chilometri si getta nel mar Tirreno a Torre Saline di Albinia.

Partendo da Roccalbegna, in direzione Semproniano, i partecipanti troveranno sulla sinistra un sentiero che parte con una bella salita. Salendo si potrà avvistare il Monte Labbro (1193 metri), inconfondibile per la sua cima piramidale e spoglia. Giunti alle falde del Monte Labro ancora a sinistra, lasciandosi alle spalle la forte salita poi in quota, ancora con salite, anche se meno impegnative. Raggiunta la base meridionale del Monte Buceto si arriverà alle sorgenti del fiume. Dopo, discesa in direzione di Santa Caterina e ritorno a Roccalbegna. Il percorso, impegnativo per le salite, è di circa 14 chilometri.

Per info 3473633905. Appuntamento in via Ravel-Grieg entro le ore 8,45.