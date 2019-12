Trekking all’Argentario: 10 km tra sentieri suggestivi e panorami mozzafiato

PORTO SANTO STEFANO – Domenica 15 dicembre la lega trekking Uisp di Grosseto propone l’escursione a Monte Argentario.

Da Porto Santo Stefano i partecipanti si porteranno con le auto al Colle dei Fondoni. Dopo un breve tratto di asfalto sarà preso il sentiero che scende fino all’Olmo, da qui si risale per raggiungere il punto in cui inizia un suggestivo sentiero che arriva alla Torre di Capodomo, per la sosta pranzo. Quindi ancora un tratto finale all’altezza dei panorami dell’Argentario. Il tutto per circa 10 chilometri, con due salite impegnative, ma praticabili.

Come sempre appuntamento a Grosseto, via Ravel-Grieg entro le ore 8,45. Per ogni ulteriore necessità: Fernando, 3295478809.