Trekking a Le Cornate: cena al tramonto e stelle cadenti

GERFALCO – Un facile trekking estivo in ambiente notturno che dal paese di Gerfalco (Montieri) vi porterà in vetta a Le Cornate, la cima più alta (1.060 metri) delle Colline Metallifere. Un sette chilometri con 300 metri di dislivello. L’appuntamento è per sabato 8 agosto con Cai Grosseto.

“Appena giunti all’ingresso del paese, troviamo l’inizio del sentiero, che piano piano inizia a salire il crinale su/ovest della Cornata – spiegano dal Cai -. Il cammino in questo versante si snoda in una dolce e costante salita, tra pietraie e speroni rocciosi di questo gruppo montuoso. Giunti alla vetta del nostre monte, prepariamo il bivacco dove con il calar del sole e un meraviglioso tramonto su un affaccio naturale sul mare, gusteremo la nostra cena.

Approfittando della notte, sarà possibile l’osservazione ed il riconoscimento di numerose costellazioni quali

Cassiopea, Aquila, Cigno, Orsa Maggiore ed Orsa Minore.

Approfitteremo del magico luogo per ammirare le stelle cadenti che altro non sono le Perseidi, chiamate così perché si vedono vicino alla costellazione di Perseo. Il fenomeno della caduta è dovuto all’impatto con l’atmosfera delle polveri lasciate dal passaggio della cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862. Bruciano e lasciano una scia nel cielo.

Trascorsa qualche ora della notte, smontato il nostro bivacco, tutti insieme torneremo lentamente e con attenzione

al nostro punto di partenza. Durante la notte la temperatura sarà più bassa di qualche grado, perciò consiglio tutti di

organizzarsi con un maglione in più o una coperta”.

Accompagnatore sarà Massimo Monterisi.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della sezione Cai Grosseto 333.4304110, sottosezione Cai Massa Marittima 331.6501093 .

Email: info@caigrosseto.it