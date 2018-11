Trebbiatura delle castagne a Montieri: la tradizione si rinnova all’antico seccatoio

MONTIERI – L’antico seccatoio di Bulci, in collaborazione con la associazione Terra nostra e la cooperativa Colline metallifere vi invitano,domenica 2 dicembre,alla tradizionale festa della trebbiatura delle castagne,una giornata all’insegna insegna delle tradizioni immersa nella natura incontaminata tipica dei boschi di MontierI. Dalle ore 10 le castagne, essiccate dopo quaranta giorni di “fuoco morto”, saranno pronte per essere trebbiate per diventare in seguito prelibata farina dolce.

L’associazione Terra nostra vi rifocillerà a colazione e pranzo con i migliori prodotti locali. Per tutta la durata dell’evento vi rallegrerà la musica folk di Barbara e la sua orchestra e, per i più piccoli, ci sarà la possibilità di brevi passeggiate sull’asino grazie agli asinelli di Edy.

In caso di maltempo la manifestazione verrà svolta ugualmente al coperto. Come arrivare al seccatoio di Bulci: per chi viene da Follonica-Grosseto oltrepassare il paese di Montieri, proseguire in direzione Travale e dopo due km circa svoltare a sinistra seguendo le indicazioni. Per chi viene da Firenze, Siena e val d’Elsa: dopo il borgo di Travale proseguire in direzione Montieri e dopo 2 km svoltare a destra seguendo le indicazioni. Info 340 7213428 Marco. 3381861459 Antonello