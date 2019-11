Trebbiatura delle castagne a Montieri: buon cibo, canti popolari e palio degli asini

MONTIERI – L’antico seccatoio di Bulci, in collaborazione con la associazione Terra nostra e la cooperativa Colline metallifere organizzano, domenica 8 dicembre, la tradizionale festa della trebbiatura delle castagne,una giornata all’insegna delle tradizioni immersa nella natura incontaminata tipica dei boschi di Montieri. Dalle ore 9 le castagne, essiccate dopo quaranta giorni di “fuoco morto”, saranno pronte per essere trebbiate per diventare in seguito prelibata farina dolce.

L’associazione Terra nostra vi rifocillerà a colazione e pranzo con i migliori prodotti locali. Per tutta la durata dell’evento intrattenimento e canti popolari con la Rive Band e alle 15 primo palio a dorso d’asino tra i seccatoi dei 4 paesi.

Per info: 3357063682