Tre the alla Casa del quartiere, per una degustazione-lettura

GROSSETO – Dopo il successo del primo appuntamento di gennaio, torna “Tre tè – Riflessioni, letture e immagini di viaggio” alla Casa del Quartiere (piazza Pacciardi, 1 – ex piazza della Palma) di Grosseto.

Domani, sabato 16 febbraio, il rito del tè delle 17, sarà accompagnato da alcune pagine di letteratura abbinate e raccontate da Gian Paolo Sammarco, curatore dell’iniziativa, insieme ad alcuni lettori. Il tema per questa degustazione-lettura sarà quello degli “allontanamenti”, mentre il prossimo incontro sarà dedicato alle “ricongiunzioni”.

I libri saranno svelati solo durante l’incontro e ad ogni brano sarà abbinata una diversa tipologia di tè e dolci. Un modo per riscoprire il mondo del tè, di cui Sammarco è estimatore e che nell’occasione spiegherà il motivo dell’abbinamento alle pagine scelte, ma anche per riappropriarsi di una “buona pratica”: quella della convivialità, della cultura e del piacere di stare insieme riscoprendo classici –e non- della letteratura.

Ingresso libero – Degustazione di tre tè abbinati a dolci: 10 euro