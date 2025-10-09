FOLLONICA – Tre appuntamenti in Biblioteca, tra ottobre e novembre, con altrettante scrittrici conosciute a livello nazionale con le quali verranno affrontate tematiche diverse. Sono gli appuntamenti autunnali a Follonica.

Si inizia con Cinzia Pennati, autrice di libri per ragazzi e per adulti, vive a Genova con le sue due figlie e da vent’anni lavora come insegnante, sperimentando metodologie innovative e di impegno nel sociale. A dicembre 2016 ha aperto un blog, Sosdonne.com, dove con lo pseudonimo di Penny scrive su tematiche femminili e legate all’educazione. Alcuni suoi libri: “E’ madre chi…” “La scuola è di tutti” “Ai figli ci sono cose da dire”. La mattina del 27 ottobre incontrerà i ragazzi e le ragazze delle scuole, mentre il pomeriggio alle 17.00 il pubblico adulto con i suoi libri “Il matrimonio di mia sorella”, “In famiglia tutto bene” e “Questioni di famiglia”.

Irene Vella, follonichese doc, giornalista, scrive da sempre, raccoglie emozioni e le trasforma in storie. Oggi è editorialista di punta del magazine femminile online più letto d’Italia, “DiLei”, dividendosi tra articoli e interviste in streaming nella sua rubrica. Alcuni suoi libri sono “Un chilo alla volta” e “Pensavo fosse un’amica invece era una stronza”. Il 24 novembre alle 17.30 presenterà in anteprima il suo ultimo, toccante libro “Era mia figlia”.

Meri Lolini è nata a Massa Marittima e vive a Firenze. I temi affrontati nei suoi libri sono sociali come la violenza di genere, l’alcolismo, il bullismo. Da marzo 2020 è redattrice su www.mobmagazine.it ed è stata giudice nel concorso letterario internazionale 2023-2024 dell’Accademia Tiberina. Alcuni titoli sono “Una vipera in corpo”, “Il mostro vorace” e “Non ci sono più le rondini?”. A novembre Incontrerà i ragazzi e le ragazze delle scuole.