“Tre pecore viziose” sul palco della Cava con la compagnia Viva noi

ROSELLE – Torna il teatro sul palco della Cava di Roselle (Grosseto). Giovedì 25 luglio, alle 21.30, la compagnia di teatro amatoriale Viva noi porta in scena “Tre pecore viziose” di Eduardo Scarpetta.

La commedia. “Tre pecore viziose” è una commedia in tre atti di Edoardo Scarpetta. Ambientata a Napoli alla fine dell’ Ottocento e ha per protagonisti Fortunato, Camillo e Felice che, a dispetto della loro situazione familiare se la spassano con tre giovani donne, tre modiste, alle quali fanno credere di avere intenzione di sposarle. Peccato però che dovranno fare i conti con la “padrona della casa”, donna Beatrice, rispettivamente moglie, sorella e zia dei tre fanfaroni, che tiene le redini di tutta la famiglia in quanto ricca e amministratrice di tutti i beni della casa. Ovviamente in virtù di tale situazione si innescheranno momenti di ambiguità ed intrecci esilaranti che appassioneranno il pubblico. Edoardo Scarpetta, autore della commedia, fu attore e commediografo, tra i più importanti del teatro napoletano vissuto fra la fine del 1800 e gli inizi del 1900. Creò il teatro dialettale moderno.

Saliranno sul palco per mettere in scena “Tre pecore viziose” Maria Alessia Cerbone (Concetta), Giovanna Palmucci (Bettina), Michela Rendina (Beatrice), Giancarlo Piantieri (Don Fortunato), Massimiliano Angeloni (Don Camillo), Francesco Cerbone (Felice), Zelinda Vacchiano (Virginia), Antonio Carlino (Errico), Katia Fini (Mariuccia), Lara Faenzi (Rosina), Ilaria Papini (Giulietta), Francesco Toti (Ciccillo). Luci e audio di Ciro Nocerino, costumi di Mirella Culicchi, scenografie di Massimiliano Angeloni, regia di Michela Rendina.