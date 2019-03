“Tre pecore viziose”, la stagione teatrale continua nel segno delle risate

SANTA FIORA – Nuovo appuntamento con la stagione teatrale di Santa Fiora: domenica 10 marzo, alle 17 e 15, all’Andrea Camilleri, andrà in scena “Tre pecore viziose” commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta, per la regia di Michela Rendina, a cura della compagnia Viva Noi”, scenografie firmate da Massimiliano Angeloni.

Ambientata a Napoli alla fine del 1800, la commedia parla di tre uomini – Fortunato, Camillo e Felice – che a dispetto della loro situazione familiare se la spassano con tre giovani donne. Si tratta di tre modiste, alle quali fanno credere addirittura di avere intenzione di sposarle. In virtù di tale situazione si innescheranno momenti di ambiguità ed intrecci esilaranti che appassioneranno il pubblico.

Costo dei biglietti: 7 euro. La biglietteria è aperta, in via San Rocco 13, il giorno prima di ogni spettacolo dalle 15 e 30 alle 18 e 30 e il giorno dello spettacolo dalle 11 alle 12 e 30 e dalle 15 e 30 alle 18 e 30.

Il cartellone della stagione teatrale del Comune di Santa Fiora è curato da Fondazione Santa Fiora Cultura. I prossimi appuntamenti sono: venerdì 15 marzo alle 21, un live elettrizzante di Paola Minaccioni che darà vita ai suoi personaggi più noti, nati in TV e radio, creando un vortice di comicità irresistibile. Domenica 31 marzo, alle 17 e 15, sarà di scena Far Finta di Essere Gaber, uno spettacolo di teatro-canzone a cura del Teatro dello Sbaglio. Chiuderà la rassegna, sabato 6 aprile, alle 21, lo spettacolo In stasera ovulo di Antonella Questa. Un monologo che indaga sulle problematiche della maternità “over 35″ e della sterilità femminile.