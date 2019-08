Street food festival: tre giorni dedicati al gusto a Grosseto. Appuntamento ad Aurelia Antica

GROSSETO – L’estate al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto è anche street food, stand di rarità tra dischi e fumetti, capi d’abbigliamento e accessori vintage, ballo, musica e tante risate. Tutto per un week-end imperdibile, organizzato dall’associazione culturale “Fumetti e dintorni”. L’appuntamento è da venerdì 9 a domenica 11 agosto con una grande fiera che “invaderà” gli spazi esterni e interni del centro commerciale per l’intera giornata, dalle 9 a mezzanotte.

Il menù è ricco più che mai. E tra le portate principali c’è proprio il cibo, con il miglior street food d’Italia servito direttamente dai classici “truck” che per l’occasione saranno parcheggiati sotto le pensiline dello shopping center: una grande varietà di scelta per tutti i gusti, per uno spuntino sfizioso oppure per il pranzo o la cena. Ma non solo. Perché la tre-giorni speciale di Aurelia Antica, oltre che agli amanti del buon cibo, sarà dedicata anche agli appassionati e collezionisti di dischi e fumetti: in galleria sarà allestita una vera e propria fiera con tanti stand di espositori provenienti da tutta Italia, dove trovare sia rarità assolute che il pezzo mancante della collezione, oppure far valutare il proprio “tesoro”. Tra gli stand anche il “Vintage market” per chi ama l’usato di marca, con borse e accessori. E sabato 10 agosto, giorno del patrono di Grosseto, San Lorenzo, ci sarà persino una ragione in più per essere a Aurelia Antica: lo shopping by night.

I negozi della galleria, infatti, per l’occasione resteranno aperti fino alle ore 23. E poi, tutte le sere al centro commerciale non mancheranno la musica e le risate: special guest Alessandro Masti, che farà divertire il pubblico con gli scherzi telefonici, e l’intramontabile sound anni Settanta, Ottanta e Novanta con dj Borotalco. Nel programma del week-end offriranno il proprio contributo anche tante scuole di ballo grossetane, che si alterneranno nelle tre giornate per offrire esibizioni di boogie woogie, latino-americano e hip hop: in “pista” gli allievi di Odissea 2001, Bulli e Pupe, Buena Vista e Area Danza. Tutti potranno ballare a ritmo di swing e, per chi ama cantare, esibizioni al karaoke per tutta la famiglia. C’è davvero da divertirsi al centro commerciale Aurelia Antica da venerdì 9 a domenica 11 agosto.