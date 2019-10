Tre giorni di iniziative a Montemerano per la Festa delle Streghe: il programma

MONTEMERANO – Montemerano (Manciano) è uno dei “Borghi più Belli d’Italia”, dalle origini antichissime, il cui centro storico mostra chiaramente tutti i tratti tipici dell’architettura medievale. Rappresenta così il palcoscenico perfetto per Halloween e la “Festa delle Streghe”.

L’evento è divenuto, negli anni, uno dei più attesi nel borgo toscano, amato dalla gente del posto e dai tantissimi turisti che ogni anno lo scelgono come meta di un viaggio in Toscana. Per tre giorni i vicoli del borgo maremmano vengono trasformati, divenendo la casa di streghe, stregoni e fantasmi. Musica, intrattenimento e tanto divertimento per le vie del paese, dove si potranno incontrare “spaventosi” personaggi, ma anche ballare ed assistere alla sfilata dei costumi più belli.

GIOVEDì 31 OTTOBRE

Special Night in occasione della decima edizione della Festa delle Streghe.

A partire dalle 21 in piazza del Castello musica con “The old youth” e a seguire Mr. Kikko Dj.

Tutta la serata sarà accompagnata da magie luminose a cura della compagnia “Fool Circus”.

VENERDÌ 1 NOVEMBRE:

Dalle 19 apertura antri: musica con “Free fallin’ souls”, “Funk Europe”, “Deeradio” e “Daniele Botti”. In Piazza del castello Dj Samu.

SABATO 2 NOVEMBRE:

Dalle 17 in piazza del castello Maga Cristina spettacolo per bambini.

Dalle 19 apertura antri: musica con Rachele Marinelli, “Blues eaters”, “Accordi e disaccordi” e Marco Mazzuoli. In piazza del castello Mr. Kikko dj e Dj Ing.

Per concludere, Danza delle Streghe.

Tutte le serate saranno accompagnate da spettacoli a cura di Fool Circus, Mr. Goodman, Bricco, Azziz Artecomagic.