MONTEGIOVI – Da venerdì 6 a domenica 8 novembre, lo storico borgo di Montegiovi, frazione del Comune di Castel del Piano, ospiterà la tradizionale Sagra della Bruschetta e dell’Olio Nuovo. Organizzata dalla Pro Loco di Montegiovi, la manifestazione celebra le eccellenze gastronomiche del territorio, con un ricco calendario che unisce prodotti tipici, musica dal vivo, attività all’aria aperta e appuntamenti culturali.

Per tre giorni, residenti e visitatori avranno l’opportunità di degustare l’olio di nuova spremitura sulle classiche bruschette toscane, accompagnate dai piatti tipici della Maremma e dell’Amiata.

Tra gli appuntamenti principali del programma:

Venerdì 6 novembre: Apertura stand gastronomici (Cena al Campino) ore 19:00 e Torneo di briscola a coppie alle 21:30.

Sabato 7 novembre: Inaugurazione della mostra temporanea “Un amico da sempre” a Villa Clara (ore 16:00), passeggiata nel borgo con i Micci Amiatini (ore 16:30), Cena del Nuovo Raccolto (ore 19:00) e musica dal vivo con Francis Jupiter (ore 21:30).

Domenica 8 novembre: Raduno e tour in e-bike (ore 9:30), Pranzo della Bruschetta (ore 12:30), intrattenimento musicale con i “Pennati pe’ Canta’” (ore 15:00) e gli incontri culturali: “Viaggio al Montamiata” con Augusto De Bellis (ore 17:00) e “Storia e archeologia a Montegiovi” a cura di Marco Pistoi (ore 18:00).

Durante l’intero fine settimana sarà inoltre visitabile il giardino artistico “Arte a Parte” di Piero Bonacina.

Informazioni pratiche e contatti:

Dove: Montegiovi, Comune di Castel del Piano (GR)

Quando: 6–8 novembre 2026

Ingresso: Libero

Info e prenotazioni: Gerardo (320 1504067) – Vincenzo (347 4115439) – [email protected]