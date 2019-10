Tre giorni di gastronomia e artigianato dal mondo: venerdì arriva Piazze d’Europa

GROSSETO – Al via la dodicesima edizione di Piazze d’Europa. Il grande mercato internazionale organizzato, come di consueto, dalla Confcommercio Grosseto e dalla Fiva Federazione Italiana Venditori Ambulanti, con il patrocinio del Comune di Grosseto sarà a Grosseto da domani venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Gli stand occuperanno l’area intorno alle Mura, nella zona di viale Ximenes, Porta Corsica, Piazza de Maria e Piazza Esperanto e rimarranno aperti nei tre giorni dalle 10 a mezzanotte.

Gli operatori internazionali proporranno, come di consueto, una vastissima gamma di tipicità, tra gastronomia, oggettistica, artigianato, florovivaismo, dalla paella spagnola alla sacher torte austriaca, dalla carne argentina al moussakà greco. Non mancheranno i bulbi olandesi, i tessuti delle fiandre, i saponi provenzali, le sete indiane, le spezie profumate, la liquirizia più pura. Ed ancora: non mancheranno le birre più apprezzate, dalle birre irlandesi a quelle bavaresi e slovene.

All’interno dell’evento Piazze d’Europa nella domenica pomeriggio, 27 ottobre, uno spazio importante sarà dedicato alla Maremma con l’iniziativa “Ciccia in piazza, degustazioni delle antiche ricette della Maremma” a cura dei Macellai Federcarni Confcommercio Grosseto, in collaborazione con il sindacato panificatori Assipan e con il contributo prezioso dei sommelier A.I.S. Grosseto.

“I nostri maestri macellai presenteranno delle squisite ricette della nostra terra, a base, rigorosamente, di carne – spiega il presidente di Confcommercio Carla Palmieri – ce le illustreranno, svelandoci anche dei segreti per realizzarle, e ci saranno delle degustazioni gratuite che offriremo ai cittadini ed ai visitatori che ci verranno a trovare. Per i vini, ci saranno i sommelier A.i.s., che presenteranno la Maremma attraverso le sue eccellenze vitivinicole”.

L’iniziativa realizzata da Confcommercio in co organizzazione con il Comune di Grosseto si svolgerà domenica in piazza Dante a partire dalle ore 14,30, ed insieme al presidente Palmieri, ci saranno degli illustri ospiti, chiamati a cimentarsi, per l’occasione, ai fornelli.

Queste le macellerie associate Federcarni Confcommercio Grosseto che daranno vita all’iniziativa “Ciccia in piazza” ognuno con la sua specialità: Macelleria Gabriele Berti, Macelleria Etrusca di Bini Massimiliano, Antichi Gusti di Maremma, Mercato Carni, Macelleria Passalacqua, Macelleria Pino e Luca, macelleria salumificio Antica Norcia Chiti.

Un ringraziamento speciale va dunque al gruppo dei Macellai di Maremma, ad Antonio Stelli, delegato provinciale A.I.S. Grosseto e ad Alessandro Berardi, presidente provinciale Assipan, che offrirà il pane.

E siccome cibo e cultura rappresentano sempre più un ottimo connubio, durante “Ciccia in Piazza”, nel centro storico, domenica 27 ottobre alle ore 17 un altro sindacato di categoria della Confcommercio, ovvero Confguide, proporrà la visita alla Mostra Oltre il Duomo, all’ipogeo della Cattedrale ed al Centro Storico di Grosseto, per illustrare i frammenti che hanno permesso di ricostruire la storia della Grosseto del XIV secolo, avere il brivido di scendere nel vano sotto al Coro del Duomo e passeggiare nel cuore della città scoprendone i segreti. Prezzo totale, comprendente la visita guidata, l’ingresso al museo e la discesa nell’ipogeo: 12 euro. Prenotazione obbligatoria entro il 25 ottobre al numero 3385623163, Guida Fabiola Favilli.

“Aspettiamo l’inizio di Piazze d’Europa, questa grande festa per la città – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Commercio Riccardo Ginanneschi -: un appuntamento che piace ai grossetani, ma anche ai turisti che raggiungono il capoluogo maremmano per trascorrere una giornata e, perché no, l’intero weekend, così da godersi le bontà eno-gastronomiche di questa allegra manifestazione dal fascino internazionale, una passeggiata nel centro storico, nel resto della città, nelle nostre frazioni, dando il giusto spazio anche alle tradizioni del territorio e cogliendo l’occasione di fare shopping”.