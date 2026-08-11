MASSA MARITTIMA – Massa Marittima si prepara a vivere una delle manifestazioni storiche più attese dell’estate: il 133° Balestro del Girifalco, che si disputerà in notturna, venerdì 14 agosto, alle 21.30, in piazza Garibaldi.

A precedere il Balestro ci saranno diversi appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori verso il momento culminante della competizione tra i Terzieri: si comincia mercoledì 12 agosto, alle ore 21, al Cassero Senese, con il Balestruzzo, gara di tiro con la balestra dedicata ai piccoli balestrieri: un appuntamento particolarmente significativo perché permette alle nuove generazioni di avvicinarsi alla tradizione e di raccogliere il testimone di una storia che da secoli caratterizza la comunità massetana.

La giornata di giovedì 13 agosto prevede alle ore 11, nel Palazzo dell’Abbondanza, la presentazione del Palio e della sua autrice.

Nel pomeriggio, alle 18.15, le vie del centro storico saranno attraversate dal corteo storico. Alle 18.45, in piazza Garibaldi, si terranno la lettura del bando, l’esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici e l’estrazione dell’ordine di tiro. La giornata si concluderà alle 20 con le , organizzate dai Terzieri di Cittanova, Cittavecchia e Borgo.

Venerdì 14 agosto alle ore 21 da Piazza XXIV Maggio lungo le vie del centro storico si snoderà il policromo corteo storico, composto da oltre 150 figuranti che indossano fedeli riproduzioni di costumi medievali.

Il corteo, sfilando per le vie cittadine, arriverà nella duecentesca piazza del Duomo, stupenda cornice in cui si svolgerà la gara alle 21.30, dopo le spettacolari evoluzioni dei bravissimi sbandieratori che muovono le loro bandiere con eleganza e fantasia e l’emozionante suono delle chiarine e dei tamburini. 24 balestrieri, 8 per ciascuno dei Terzieri in cui è divisa Massa Marittima si contenderanno la vittoria.

La manifestazione è organizzata dalla Società dei Terzieri Massetani in collaborazione con il Comune di Massa Marittima.

“Le giornate che precedono il Balestro sono un crescendo di emozioni che culminano nel grande evento di venerdì sera. – commenta Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore al Balestro del Girifalco – Il Balestro del Girifalco è più di una rievocazione storica, è un rito che coinvolge tutta la comunità e i turisti che si mescolano ad essa, in un’esperienza sensoriale che immerge chiunque vi partecipi”.

“Il tifo è palpabile così come la tensione e l’attesa quasi elettrica che si percepisce tra la folla. Tutto questo la rende un’esperienza autentica, assolutamente da vivere. A portare avanti la tradizione sono la Società dei Terzieri Massetani e tutti i volontari di ogni età che fanno parte dei tre Terzieri di Borgo, Cittanova e Cittavecchia, un vero e proprio centro di aggregazione, motore dell’intera manifestazione”.

“La Società dei Terzieri Massetani insieme al Comune si impegna a mantenere in vita e tramandare il Balestro unendo allo spettacolo, la ricerca storica e il rigore scientifico di ciò che andiamo a rappresentare. – ricorda Stefano Martinozzi, rettore della Società dei Terzieri Massetani – La nostra è una rievocazione storica che poggia su basi solide dal punto di vista documentale e l’obiettivo che ci siamo dati è proprio quello di organizzare durante l’anno dei momenti di approfondimento degli aspetti storici, per rafforzare ulteriormente il valore del nostro meraviglioso Balestro del Girifalco”.

Info per i biglietti: Ufficio Turistico di Massa Marittima 0566 906554.