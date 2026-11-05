ROCCALBEGNA – Si terrà in paese, nei giorni del 6, 7 e 8 novembre 2026 il convegno dal titolo: “Comunità, spiritualità e territorio – Convegno sull’umanesimo della nuova era”.

L’evento viene organizzato da Associazione Anima Antica, che già opera sul territorio da anni, in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Davide Lazzaretti.

I temi descritti nel titolo sono intesi come stimolo di riflessione, verso gli abitanti del territorio della Montagna Amiatina, con l’intento di rinnovare ed approfondire il sentimento di appartenenza ad una comunità e quindi all’averne cura ed avere a cuore tutto ciò che si può definire “bene comune”.

Uno degli strumenti per questo fine viene individuato proprio nell’aspetto spirituale, sia degli individui stessi che di un territorio che da sempre vanta una storia ricca e profonda in tal senso.

Altro “ingrediente” è l’aspetto naturalistico e la fruizione di questi luoghi secondo una nuova e più rispettosa concezione che si definisce “Nuovo Umanesimo”, di cui saranno approfonditi gli aspetti e il “senso”.

Tutto ciò verrà affrontato anche in senso promozionale e turistico, secondo nuovi progetti di coordinazione tra i vari Comuni dell’area, di cui ci parleranno il sindaco di Roccalbegna Massimo Galli e l’assessore al turismo di Arcidosso Ugo Quattrini.

Venerdì su David Lazzaretti

Nella giornata di venerdì, come ormai usuale a Roccalbegna, si celebrerà la ricorrenza della nascita di David Lazzaretti, con la presentazione del libro “Io e Monte Labaro” di Paolo Lorenzoni e l’intervento del presidente di Federtrek Paolo Piacentini, scrittore e creatore di cammini.

Gli interventi saranno mirati ad indagare ulteriori aspetti di questa incredibile vicenda svoltasi verso la fine del 1800, nella quale sicuramente il tema “Comunità” ha avuto un ruolo centrale.

Sabato le iniziative sul territorio

Il sabato, come già detto, si presenteranno le iniziative sul territorio e i nuovi progetti associativi, alla presenza delle autorità e con l’intervento di Antonio Bonfilio, creatore di Morellino Classica.

Nel pomeriggio gli aspetti più inerenti alla costruzione della comunità dal punto di vista spirituale ed umano saranno esposti da Marina Bernardi, psicologa, con ruoli di responsabilità nella Comunità di Etica Vivente ed esperta di Agni Yoga, il cosiddetto “Insegnamento della Nuova Era”.

Ad ispirare ulteriormente sarà l’intervento di don Francesco Fiorillo, responsabile del Monastero di San Magno a Fondi (LT) e grande comunicatore.

Domenica con escursione sul Monte Labbro

La domenica concluderemo con una “camminata al Monte”, inteso come il Monte Labbro, condotta da Paolo Piacentini, camminata durante la quale si avranno spazi di riflessione, per concludere con un pranzo al sacco in vetta al Monte.