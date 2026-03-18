GROSSETO – Quest’anno per la celebrazione dei 40 anni di attività dell’Osservatorio astronomico comunale di Roselle, la città di Grosseto ospiterà il dodicesimo meeting Uai (Unione astrofili italiani) sezione di ricerca dei corpi minori dal 20 al 22 marzo.

Saranno presenti esponenti dell’Università di Siena, dell’Istituto nazionale di Astrofisica e dell’Agenzia spaziale europea per tre giorni dedicati alla ricerca astronomica.

Venerdì 20 marzo è prevista alle 20:30 la conferenza pubblica all’osservatorio di Roselle “Astrofotografia, immagine e misura”.

L’appuntamento principale è per sabato 21 marzo dalle 9:30 al Museo di Storia Naturale della Maremma con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. È un importante evento in particolare per i giovani delle scuole secondarie che sono appassionati di scienza e vogliono avvicinarsi al mondo accademico e professionale.

Si può scorrere il programma completo sul sito dell’Unione astrofili italiani.

La collaborazione tra l’Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle ed il Museo di Storia Naturale della Maremma è resa possibile grazie alla rete Grosseto Naturalmente Culturale ed alla volontà dei direttori delle rispettive strutture..