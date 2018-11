Tre giorni dedicati alla legalità in memoria di Peppino Impastato: appuntamento a Manciano

MANCIANO – A quarant’anni dall’assassinio di Peppino Impastato, Manciano incontra il fratello Giovanni Impastato, che da quella tragica notte in cui pese la vita suo fratello non ha mai smesso di portare avanti la sua battaglia per la legalità, la cultura, la partecipazione, contro tutte le mafie.

Tre giorni di appuntamenti dedicati a tematiche importanti con la popolazione e gli studenti. Domani giovedì 15 novembre inaugurazione dell’iniziativa alle ore 19.30 al circolo Arci di Manciano con aperitivo e cena di sostegno all’antimafia con i prodotti di Libera Terra (prenotazioni al 3898311492) coltivati su terreni confiscati alla criminalità organizzata. Il ricavato della sottoscrizione sarà destinato all’associazione Casa Memoria “Felicia e Peppino Impastato” di Cinisi.

Venerdì 16 novembre alle 10 al Nuovo Cinema Moderno, Giovanni Impastato incontra gli studenti delle scuole secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo “P. Aldi” di Manciano e alle 21, sempre al cinema, presentazione del libro “Oltre i cento passi” edito da Piemme, 2017. Dopo i saluti dell’amministrazione comunale dialogheranno con l’autore Carlo Legaluppi (scrittore), Francesca Lotti (Biblioteca Comunale “Antonio Morvidi” Manciano) e spazio a domande e interventi dei cittadini e delle associazioni.

Sabato 17 novembre alle 10 al Nuovo Cinema Moderno Giovanni impastato incontra gli studenti del liceo scientifico e dell’istituto tecnico industriale di Manciano.