GROSSETO – Dal 25 aprile al 2 maggio, l’associazione culturale Agaf apre le proprie porte a Grosseto per un evento espositivo dal titolo “Tre generazioni a confronto”, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Tat e con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune.

Un appuntamento che unisce arte, memoria e identità familiare, visitabile ogni giorno dalle 17.30 alle 19.00 presso la sede di via Mazzini 61.

L’iniziativa si distingue per il suo forte valore simbolico e filosofico: raccontare, attraverso le opere, una storia familiare che attraversa il tempo e si rinnova nelle forme espressive. Il progetto espositivo ruota infatti attorno al concetto di trasmissione artistica tra generazioni, dimostrando come il linguaggio dell’arte possa evolversi pur mantenendo una continuità profonda. Tecniche differenti, soggetti personali e sensibilità diverse convivono in un dialogo armonico, frutto di una contaminazione culturale pienamente compiuta.

Protagonisti della mostra sono tre artisti legati da un filo familiare e creativo: il maestro Antonio Tammaro, la figlia Tamara Tammaro e la nipote, la pittrice Antonella Maria Giordano. Tre generazioni – nonno, madre e figlia – che testimoniano come l’arte possa essere ereditata, reinterpretata e rilanciata nel tempo, mantenendo viva una tradizione che si nutre di innovazione. L’inaugurazione dell’evento il pomeriggio del 25 aprile alle ore 17,30, presentata da Carlo Sestini, sarà arricchita dalla relazione della critica d’arte Giuseppina Scotti, che offrirà una chiave di lettura delle opere e del percorso artistico della famiglia, e da un reading poetico a cura di Enrico Faenzi.

A conclusione, un cocktail di benvenuto accompagnerà il pubblico in un momento conviviale. A sostenere l’iniziativa realtà del territorio che hanno scelto di investire nella cultura, come l’Azienda Vinicola Gramineta, l’impresa La Fenice Costruzioni, la pizzeria Passaparola e la Dental Competence. Un segnale importante di come il tessuto economico locale possa contribuire attivamente alla valorizzazione dell’arte e delle iniziative culturali.

“Tre generazioni a confronto” si presenta dunque non solo come una mostra, ma come un racconto visivo e umano, capace di unire passato, presente e futuro in un’unica, intensa esperienza artistica.