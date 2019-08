“Tratti astratti” tra i fondali: il mare protagonista della mostra alla Fortezza spagnola

PORTO SANTO STEFANO – Apre domenica 1 settembre alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano una nuova mostra: si tratta di “Tratti astratti” tra i fondali, un’attenta selezione di artisti e opere effettuata da Alessandra Lusini, ideatrice e organizzatrice dell’evento.

Con il sostegno del Comune di Monte Argentario e del Club Unesco Grosseto-Maremma, sempre attenti a cogliere le occasioni di valorizzazione del territorio, la mostra vuole proporre al pubblico un’esperienza densa di suggestioni, un percorso ambizioso di fusione tra uomo, natura e mistero. In una parola, il mare.

“Pennellate di mare a tentare l’esplorazione del mistero supremo, impenetrabile, celato nelle profondità dei fondali interpretato dalle sensibilità artistiche di Sergio Biliotti, Enzo Gambelli e Stefano Sardelli, “domatori” di materia bruta trasformata in arte e innovative tecniche realizzative. Percorsi espressivi differenti tra loro, apparentemente senza o con pochi punti di contatto ma, infallibilmente, orientati alla comunicazione diretta, spontanea, con gli strati più profondi delle emozioni umane – spiega l’ideatrice della mostra -. La cornice rappresentata da uno sguardo gettato all’intorno, quasi casualmente ma in realtà con fine attenzione per il più minuto particolare, fissato nelle fotografie di Luca Liserani, garbato omaggio alla straordinarietà del territorio di Monte Argentario, sospeso tra mare, cielo e bellezza”

Il tutto presentato nel contenitore, non meno evocativo e pregno di significati, della Fortezza Spagnola, austero gigante di pietra concepito per allontanare che oggi però apre le sue severe architetture all’incontro, luogo di cultura di un territorio che vive con consapevole orgoglio il proprio passato storico.

Orario visite: tutti i giorni, 10.30 – 12.30 / 16 – 19