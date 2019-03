Trasformare le storie in sculture: in città tornano i laboratori per bambini

GROSSETO – Tante piccole sculture prenderanno forma anche domani, domenica 17 marzo ai laboratori di Mivà all’interno della Casa del Quartiere (piazza Pacciardi, 1 – ex piazza della Palma) a Grosseto.

Alle 16, l’appuntamento è per i più piccoli che potranno esercitarsi nella manipolazione della creta e creare personaggi, oggetti o animali ispirandosi al libro che sarà letto prima del laboratorio “In viaggio. Dalla carta alla creta”. Ogni volta un libro diverso per sollecitare la fantasia e scegliere tra le pagine di classici –e non- il protagonista che ogni bambino vorrà e potrà realizzare con le proprie mani.

Per i genitori, invece, la possibilità di rilassarsi al White Cafè o di leggere un libro alla libreria QB – Viaggi di carta, le attività che dividono gli spazi di piazza Pacciardi, insieme ai laboratori di Mivà.

Per informazioni: 3337960980 – costo: 10 euro