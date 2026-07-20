CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Con questa semplice passeggiata al tramonto, adatta a tutti, nella Riserva naturale della Diaccia Botrona, sarà possibile vivere un’esperienza ravvicinata con la natura più selvaggia ed incontaminata della Maremma, in una delle aree umide più importanti d’Europa.

La “Casa Rossa Ximenes”, è oggi sede di un interessante museo che mostra l’evoluzione naturale e gli interventi umani nel corso della storia di quest’area. Si prosegue all’esterno per un emozionante “viaggio” alla scoperta di questo ambiente naturale di grande valore e dei suoi abitanti piumati e ammirare la luce del giorno che si spegne sulla collina di Castiglione della Pescaia.

I dettagli dell’escursione

Appuntamento: alle ore 18:30 alla Casa rossa, Castiglione della Pescaia (biglietto ingresso museo a pagamento)

Durata: 2 ore

Difficoltà: semplice E

Consigliato: abbigliamento adeguato alla stagione e calzature da trekking leggero, acqua a sufficienza, eventuale spuntino

Le attività sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione.

Rimane possibile prenotar chiamando il numero 0564 416276 o scrivendo alla mail [email protected].

I posti sono limitati: consigliamo di prenotare per tempo!

Le escursioni estive nella Diaccia Botrona, sono programmate e organizzate nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea IT-FR.