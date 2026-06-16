CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dal 26 giugno al 25 ottobre appuntamenti tra tramonti, trekking, passeggiate letterarie e itinerari in mountain bike nell’ambito del progetto europeo Interreg Ricrea. Prenotazione obbligatoria.

La Provincia di Grosseto presenta il nuovo calendario di visite guidate gratuite nella Riserva Naturale della Diaccia Botrona, una delle aree umide più importanti d’Italia e d’Europa, luogo di straordinario valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.

Gli appuntamenti rientrano nelle attività del progetto europeo Interreg Marittimo It-Fr Ricrea, dedicato alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione sostenibile dei sistemi fluviali, lacustri e lagunari dell’area di cooperazione italo-francese.

Dopo il programma invernale, Esplora la Diaccia Botrona torna con un ricco calendario estivo e autunnale, pensato per accompagnare cittadini, famiglie, visitatori e appassionati di natura alla scoperta della Riserva attraverso esperienze diverse: passeggiate al tramonto, itinerari alla Casa Rossa, visite all’Isola Clodia, minitrekking, passeggiate letterarie ed escursioni in mountain bike.

Le attività sono gratuite e saranno curate dalle cooperative Le Orme e Silva, con l’obiettivo di promuovere una conoscenza più profonda e consapevole della Diaccia Botrona, favorendo un turismo sostenibile e rispettoso degli equilibri ambientali della Riserva.

Il nuovo calendario prenderà avvio venerdì 26 giugno con il primo appuntamento al tramonto alla Casa Rossa, uno dei luoghi simbolo della Diaccia Botrona. Le iniziative proseguiranno fino a domenica 25 ottobre, alternando percorsi naturalistici e occasioni di approfondimento dedicate alla storia, al paesaggio e alla biodiversità dell’area.

Il progetto RICREA, coordinato dalla Provincia di Grosseto, punta a rafforzare il legame tra comunità, istituzioni e territorio, promuovendo strumenti e attività capaci di rendere le aree umide più accessibili, conosciute e tutelate. Le escursioni rappresentano una delle azioni più importanti di questo percorso, perché permettono di avvicinare pubblici diversi alla Riserva attraverso esperienze dirette, guidate e gratuite.

Calendario degli appuntamenti

Venerdì 26 giugno, ore 18.30

Tramonto alla Casa Rossa – durata 2 ore

Venerdì 3 luglio, ore 19.00

Tramonto all’Isola Clodia – durata 2 ore e 30 minuti

Venerdì 10 luglio, ore 18.30

Tramonto alla Casa Rossa – durata 2 ore

Venerdì 17 luglio, ore 19.00

Tramonto all’Isola Clodia – durata 2 ore e 30 minuti

Venerdì 24 luglio, ore 18.30

Tramonto alla Casa Rossa – durata 2 ore

Venerdì 31 luglio, ore 19.00

Tramonto all’Isola Clodia – durata 2 ore e 30 minuti

Venerdì 7 agosto, ore 18.30

Tramonto alla Casa Rossa – durata 2 ore

Venerdì 14 agosto, ore 19.00

Tramonto all’Isola Clodia – durata 2 ore e 30 minuti

Venerdì 21 agosto, ore 18.30

Tramonto alla Casa Rossa – durata 2 ore

Venerdì 28 agosto, ore 19.00

Tramonto all’Isola Clodia – durata 2 ore e 30 minuti

Venerdì 4 settembre, ore 18.30

Tramonto alla Casa Rossa – durata 2 ore

Venerdì 11 settembre, ore 19.00

Tramonto all’Isola Clodia – durata 2 ore e 30 minuti

Venerdì 18 settembre, ore 17.30

Passeggiata alla Casa Rossa – durata 2 ore

Venerdì 25 settembre, ore 19.00

Tramonto all’Isola Clodia – durata 2 ore e 30 minuti

Domenica 27 settembre, ore 14.30

Minitrekking all’Isola Clodia – durata 2 ore e 30 minuti

Domenica 4 ottobre, ore 9.30

Escursione in mountain bike – durata 3 ore e 30 minuti

Domenica 11 ottobre, ore 10.00

Passeggiata letteraria – durata 2 ore

Domenica 18 ottobre, ore 14.30

Minitrekking all’Isola Clodia – durata 2 ore e 30 minuti

Domenica 25 ottobre, ore 10.00

Passeggiata letteraria – durata 2 ore

La partecipazione agli eventi è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni

Le Orme soc. coop.

Tel. 0564 416276

Email: [email protected]