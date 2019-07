“Tramonti medievali”: visite guidate e degustazione di piatti e vini tipici

MASSA MARITTIMA – Un viaggio nella storia medievale di Massa Marittima, il fascino del tramonto e il piacere di assaggiare cibi di qualità. Sono questi gli elementi della serie di degustazioni e visite guidate dal titolo “Tramonti Medievali”. Venerdì 26 luglio ultimo appuntamento dell’iniziativa, che rappresenta un modo originale per unire la visita ad un museo insieme alla promozione e la degustazione di prodotti tipici locali.

Il programma prevede alle ore 18.30 il ritrovo dei partecipanti al Complesso Museale di San Pietro all’Orto in Corso Diaz per una visita guidata al museo di arte sacra in collaborazione con Confguide Grosseto. Visita che prende spunto dai sapori, gli odori e i colori dei nostri alimenti.

Alle 19.30 l’evento si sposta alla Torre del Candeliere in piazza Matteotti dove i produttori dell’associazione Filiera del Drago delle Colline Metallifere spiegheranno il loro progetto di valorizzazione e tutela del territorio attraverso i prodotti agroalimentari di qualità.

A seguire la degustazione dei piatti realizzati con i grani antichi del’azienda Campo Ruffaldo, vini di produttori locali tra cui la stessa azienda Campo Ruffaldo, trasformati del grano del Panificio Montomoli. “Tramonti medievali” è una iniziativa organizzata dalla Cooperativa Sociale Zoe in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Massa Marittima.

Il costo di partecipazione a tutto l’evento ( visita dei due musei e aperitivo), è di 15 euro a persona. Prenotazioni e info, tel. 0566906525, e-mail: michela.berto@coopzoe.it