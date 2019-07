“Tramonti Medievali”: visite guidate al museo e degustazioni di prodotti tipici

MASSA MARITTIMA – Un viaggio nella storia medievale di Massa Marittima, il fascino del tramonto e il piacere di assaggiare cibi di qualità. Sono questi gli elementi della serie di degustazioni e visite guidate dal titolo “Tramonti Medievali”.

Venerdì 19 luglio secondo appuntamento dalle 19 alle 21 alla Torre del Candeliere – Cassero Senese in piazza Matteotti, museo che fa parte della rete museale cittadina. Un evento organizzato dalla Cooperativa Sociale Zoe in collaborazione con l’amministrazione comunale di Massa Marittima e i produttori dell’associazione Filiera del Drago delle Colline Metallifere nell’ambito del programma “Luglio al museo”. In particolare si potranno degustare i prodotti con i grani antichi del’azienda Campo Ruffaldo, vini di produttori locali tra cui la stessa azienda Campo Ruffaldo, trasformati del grano del Panificio Montomoli. Un modo originale per unire la visita ad un museo insieme alla promozione e la degustazione di prodotti tipici locali.

“Questi appuntamenti sono momenti d’incontro – spiega il presidente dell’associazione Drago Alessio Guazzini – tra la cultura e le risorse del territorio. Il progetto Drago è l’esempio di un percorso nato dal basso, attraverso il coinvolgimento diretto delle aziende che coltivano prodotti a km zero nel rispetto di un codice etico che tutela tutti gli attori della filiera, dalla terra al consumatore”.

“Ci fa piacere questo legame tra la cooperativa che gestisce i nostri musei e il progetto di recupero delle antiche tecniche di coltivazione che sta sviluppando l’associazione Drago – sottolinea l’assessore alla cultura Irene Marconi – perché in questo modo in un solo evento possiamo offrire ai visitatori il meglio che offre il nostro territorio, in un contesto poi di grande suggestione come la Torre del Candeliere”.

L’evento sarà replicato venerdì 26 luglio dalle 18.30 alle ore 21. La visita con degustazione oltre alla Torre del Candeliere comprende anche il Complesso Museale di San Pietro all’Orto e sarà realizzata insieme a Confguide Grosseto.

Prenotazioni e info, tel. 0566906525, e-mail: michela.berto@coopzoe.it