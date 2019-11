“Trame urbane”: la mostra fotografica di Michele Fusco a Aurelia Antica

GROSSETO – Le “Trame urbane” di Grosseto a Aurelia antica shopping center. Da sabato 16 a domenica 24 novembre, infatti, il centro commerciale ospiterà in galleria una mostra curata e prodotta dal fotografo Michele Fusco: una serie di immagini che ritraggono la città da punti di vista e prospettive originali e inedite. Centro commerciale compreso: tra gli scatti ci sono anche alcune suggestive inquadrature di Aurelia antica shopping center. Il pubblico potrà ammirare la rassegna di immagini in quattro espositori disposti in quattro diversi corridoi del centro commerciale, per un totale di 32 fotografie che raccontano una Grosseto affascinante, ripresa in momenti di equilibrio armonico tra linee, luce e colori.

«In queste foto – dice Michele Fusco – i soggetti sono i colori, le forme e l’armonia che nasce dalle loro interazioni. Non scorci, monumenti o paesaggi della città, bensì le sue “trame”. Spesso queste armonie a noi sono sfuggenti, si mostrano soprattutto in particolari momenti della giornata, dove anche le ombre che sono in continuo movimento contribuiscono e ne fanno parte».

La mostra riprende e descrive aspetti della città con scatti che coinvolgono, insieme con i luoghi del centro storico, anche i motivi che colorano gli spazi immediatamente al di fuori, con alcune istantanee scattate anche a Principina e a Marina di Grosseto. L’esposizione, che ha avuto già un ottimo successo di pubblico con una prima mostra ospitata alla Galleria eventi di via Varese dal 29 agosto fino all’8 settembre, nasce dalla passione di Michele Fusco per la fotografia e la riproposizione di istanti, angoli e inquadrature che nella vita frenetica di oggi solo un occhio particolarmente sensibile sa cogliere e percepire, proponendo uno sguardo sulla città frutto di sensibilità per particolari in grado di raccontare una storia sempre nuova e coinvolgente. L’ideale per chi vuol perdere lo sguardo fra strade e profili di una Grosseto inusuale, sorprendente e magica.