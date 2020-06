Trame festival arriva in città: tre giorni di arte per le vie del centro. Il programma

GROSSETO – Nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2020 il centro storico di Grosseto ospiterà Trame Festival – serrande chiuse per arte aperte, una manifestazione artistica di riqualificazione urbana organizzata da Clan – con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ed il sostegno del Comune di Grosseto – che utilizza le serrande dei locali chiusi e dismessi come tele di opere di street art.

Clan ha selezionato otto artisti provenienti da tutta Italia con una call for artist: Atez, Sofia Bonelli, Maria “Rosmunda” Bressan, Riccardo Buonafede, Luogo Comune, Hazkj, Umberto Staila, Studio Tuta – Alice Lotti e Patrizio Anastasi, ai quali si sono aggiunti come guest Exit Enter e Rame 13.

I creativi dipingeranno saracinesche in disuso per popolare il centro storico con una nuova “umanità artistica”, realizzando 11 serrande d’autore.

Le strade di Grosseto, durante Trame Festival, ospiteranno street artists, proiezioni e piccoli eventi, tenendo conto delle norme governative post Covid-19: “Abbiamo dovuto riconsiderare molti aspetti e cambiare gli eventi programmati, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, ma non ci siamo arresi – spiega il team di Clan – nonostante il momento di crisi che stiamo vivendo, continuiamo a credere nell’utilizzo degli spazi pubblici e siamo pronti a sperimentare nuove tecniche e nuove modalità di coesione sociale”.

L’obiettivo è la creazione della trama di un nuovo tessuto artistico, capace di ampliare l’offerta culturale in modo pubblico e gratuito e sviluppare un processo di rigenerazione urbana partecipata in grado di connettere la cittadinanza a spazi culturali e museali della città. Attraverso la realizzazione di un percorso, la distribuzione di mappe e aggiornamenti costanti attraverso social network, l’intento è quello di mettere in relazione la cittadinanza con nuove modalità creative, permettendo, nuove tipologie di incontri e condivisione.

Un ringraziamento speciale va ai proprietari dei fondi del centro storico che hanno creduto nel progetto e hanno messo a disposizione le loro saracinesche per realizzare le opere d’arte.

Il progetto, a cura di Clan, è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il sostegno del Comune di Grosseto, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, Polo culturale Le Clarisse, Polo Bianciardi di Grosseto e Pro loco Grosseto.

PROGRAMMA:

GIOVEDì 25 giugno

> ore 12:00 – inaugurazione istituzionale Trame Festival con il vicesindaco e Assessore alla cultura Luca Agresti, il presidente di Fondazione Grosseto Cultura Giovanni Tombari, il direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa, gli street artist e Clan.

> ore 15:00 Inizio lavori

VENERDI’ 26 giugno

>18:00-18:30 Performance CYPHER SESSION con b-boys e b-girls del PROGETTO BREAKDOWN di ASD ODISSEA 2001

>18:30-19:30 Performance DJ-Krazo con MC Pye e MC Madeff a cura di Andrea Santi

presso MOLINO HUB – Bastione del Molino a vento/P.zza Dante/ CityLab (Chiasso delle Monache 11b)

SABATO 27 giugno

>18:30-20:00 STREET TOUR – visita guidata gratuita alla scoperta delle opere

presso CityLab

25-26-27 giugno – Esposizione digitale dei progetti realizzati dalla 3 A del Liceo Artistico del Polo Bianciardi presso CityLab (Chiasso delle Monache 11b)