MASSA MARITTIMA – La Galleria Spaziografico di Massa Marittima presenta “Trame di Cielo”, mostra personale della pittrice e performer Luisa Del Campana, a cura di Gian Paolo Bonesini, visitabile dall’11 al 29 luglio 2026.

L’esposizione propone un percorso pittorico dedicato al tema dell’angelo, figura simbolica che nella ricerca dell’artista assume il ruolo di presenza liminale, ponte tra visibile e invisibile, tra materia e luce, tra esperienza umana e dimensione trascendente.

Da anni Luisa Del Campana sviluppa una ricerca che intreccia arte, spiritualità e riflessione filosofica. Le sue opere nascono dall’esigenza di riportare al centro dello sguardo contemporaneo valori interiori spesso dimenticati, offrendo immagini capaci di evocare una dimensione di raccoglimento e contemplazione.

Fondamentale nel suo percorso è stato l’incontro con gli studi archeosofici, che hanno contribuito ad approfondire la sua indagine sul simbolo e sul significato spirituale della forma.

In “Trame di Cielo” l’artista costruisce una sequenza di immagini che non intendono rappresentare semplicemente figure angeliche, ma suggerire stati di coscienza, possibilità di elevazione e percorsi interiori. Le opere si presentano come soglie simboliche attraverso le quali il visitatore è invitato a interrogare il proprio rapporto con il silenzio, con la bellezza e con la dimensione invisibile dell’esistenza.

La mostra nasce infatti da una riflessione sul bisogno contemporaneo di ritrovare spazi di ascolto e profondità. In un tempo caratterizzato da frammentazione e sovraccarico di stimoli, queste immagini offrono una pausa contemplativa e restituiscono all’arte una delle sue funzioni più antiche: rendere percepibile ciò che normalmente sfugge allo sguardo.

Pittrice e performer, Luisa Del Campana ha partecipato negli ultimi anni a numerosi progetti espositivi e performativi. Nel 2021 tre sue opere sono state utilizzate come scenografia per la performance “Ascosa Veritade” della Compagnia Zera, dedicata a Dante Alighieri, e successivamente esposte presso il Museo Casa di Dante.

Nel 2023 e nel 2024 ha presentato performance ispirate ai suoi libri I Cittadini del Cielo e “Trame di Cielo” rispettivamente nel Chiostro della Basilica della Santissima Annunziata di Firenze e nel Chiostro della Chiesa di San Domenico a Prato.

Nel 2025 ha partecipato alla mostra Engel a Düsseldorf e ha tenuto una personale presso il Museo Casa Ciseri in Svizzera. Nel gennaio 2026 due sue opere sono state esposte nella mostra Angeli presso il Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto.

Informazioni

Trame di Cielo

Mostra personale di Luisa Del Campana

A cura di Gian Paolo Bonesini

Galleria Spaziografico

Vicolo del Ciambellano

58024 Massa Marittima (GR)

Dal 11 al 29 luglio 2026

Inaugurazione

Sabato 11 luglio 2026, ore 18.00

Orari di apertura

Tutti i giorni 17.30 – 19.30 / 21.00 – 22.30

[email protected]

+39 333 9777614

Per approfondimenti sull’artista: www.luisadelcampana.com