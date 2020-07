Tradizione e cultura popolare: alla Troniera delle Mura la presentazione della rivista Toscanafolk

GROSSETO – “Discuteremo della tradizione con relatori, ospiti e invitati qualche parola di presentazione poi canti, suoni e versi improvvisati”.

E’ con questa quartina in rima che viene annunciata l’iniziativa di presentazione della rivista Toscanafolk (edizione speciale del XXV anno) realizzata dal Centro studi Tradizioni popolari toscane diretto da Alessandro Bencistà.

L’avvenimento, promosso dall’Associazione Maremma cultura popolare e dalla Pro loco di Grosseto, avrà luogo martedì 28 luglio alle ore 21.15 alla sede della Pro Loco, nella Troniera delle Mura Medicee, piazza del Popolo 3.

Tornare a parlare di cultura popolare, dopo un lungo periodo di silenzio dovuto al Coronavirus, acquista un particolare significato per la Maremma che è sempre stata un’area fortemente caratterizzata dalle tradizioni.

La cultura popolare ha contraddistinto il mondo di una volta con diversi momenti rituali che hanno finito per rappresentare i periodi dell’anno attraverso le usanze cerimoniali quali il Maggio, le Befanate, il Carnevale o con la valorizzazione della musica tradizionale, del ballo, e di tutte quelle azioni di lavoro (trebbiatura, vendemmia, raccolta delle olive eccetera) strettamente legate alla vita di relazione delle generazioni passate.

Qui, più che in altre parti della Toscana, si sono conservate le espressioni dell’oralità e sarebbe un peccato non continuare su questo terreno.

La rivista Toscanafolk, in tutti questi anni, ha raccontato e dato spazio alle molte usanze tradizionali pubblicando articoli riguardanti la Maremma e segnalando le iniziative promosse in questo territorio. In questo numero viene dato rilievo all’usanza del Maggio che ancora registra molte “squadre” di “Maggiaioli” che portano il loro canto augurale nei paesi e nella campagna del grossetano come nel caso dei “Cantori di Civitella Marittima” che rappresentano una delle espressioni più antiche dei Maggi in Toscana.

Nella rivista vengono inoltre ospitati vari argomenti che trattano di cose maremmane: una intervista alla giovane cantante lirica Francesca Magdalena Giorgi che ha discusso, al Conservatorio de La Spezia, la propria tesi di laurea: “Suoni della tradizione – analogie e differenze tra repertorio popolare e repertorio lirico”; un articolo sull’eccidio degli “11 martiri d’Istia” ricordati in una ballata di Dino Simone che ha vinto il primo premio del concorso “Giovanna Daffini” del 2019; un servizio sul Festival dell’improvvisazione poetica di Pomonte giunto alla sua XXIII edizione, che raccoglie adesioni di poeti improvvisatori provenienti da Francia, Spagna e America latina o ancora il ricordo di Morbello Vergari a cento anni dalla nascita e così via…

Parteciperanno alla presentazione i relatori degli articoli, con alcuni interpreti della tradizione maremmana e poeti estemporanei.

Per ragioni di sicurezza e per le regole del distanziamento, alla serata potranno intervenire soltanto una quarantina di persone pertanto è gradita la prenotazione sulla posta elettronica: prolocogr@gmail.com o chiamando il cellulare 3891524748.

Nella foto i Briganti di Maremma.