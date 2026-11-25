GROSSETO – Dal 28 novembre al 13 dicembre, la Galleria Eventi, in via Varese 18, nel centro storico di Grosseto, ospita “Tracce persistenti“, mostra personale dedicata alla pittura di Piero Ardenghi.

In mostra un percorso artistico che attraversa paesaggi urbani e figure umane, luoghi della memoria e frammenti di quotidianità, restituendo allo spettatore una visione intima e silenziosa della realtà.

Attraverso una pittura fatta di colore, segno e nette campiture di acrilico, Ardenghi scompone e ricompone forme e immagini, allontanandosi dalla rappresentazione puramente descrittiva e trovando nella semplicità e nella sensibilità dello sguardo la propria forza espressiva.

L’inaugurazione si terrà sabato 28 novembre alle ore 17:30 e la mostra sarà aperta tutti i giorni, fino al 13 dicembre, con orario 17:30-19:30.