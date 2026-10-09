L’esposizione, allestita al primo piano dell’Istituto, punta a fare luce sulla storia di una delle realtà commerciali più importanti del territorio attraverso i documenti conservati nell’archivio di famiglia. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare sia documenti di carattere privato sia testimonianze legate all’attività imprenditoriale dei Cosimini, offrendo così uno spaccato autentico che unisce le dinamiche commerciali dell’azienda alle relazioni personali e al volto umano dei suoi protagonisti.