GROSSETO – Domenica 11 ottobre, l’Archivio di Stato di Grosseto effettuerà un’apertura straordinaria al pubblico offrendo visite guidate dalle ore 10 alle 12 alla mostra intitolata “Tra vita privata e imprenditoria: le carte della famiglia Cosimini. I progetti di valorizzazione”.
L’esposizione, allestita al primo piano dell’Istituto, punta a fare luce sulla storia di una delle realtà commerciali più importanti del territorio attraverso i documenti conservati nell’archivio di famiglia. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare sia documenti di carattere privato sia testimonianze legate all’attività imprenditoriale dei Cosimini, offrendo così uno spaccato autentico che unisce le dinamiche commerciali dell’azienda alle relazioni personali e al volto umano dei suoi protagonisti.
Un focus particolare della mostra è inoltre dedicato ai progetti di valorizzazione in corso, che prevedono importanti interventi di digitalizzazione e restauro del ricco materiale grafico facente parte del fondo archivistico.
Ingresso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.
L’esposizione rimarrà visitabile fino al 31 dicembre 2026. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected].