ROCCATEDERIGHI – Prende il via venerdì 26 giugno a Roccatederighi ed andrà avanti per due fine settimana fino a domenica 5 luglio, la rassegna culturale RoccArte, organizzata dall’“associazione Paesaggi Culturali Aps Arci” che interesserà vari spazi ed aree nel centro storico del borgo.

Sono circa 25 artisti tra pittori e scultori che metteranno in mostra le loro opere per le vie del centro storico.

La manifestazione RoccArte 2026, che sarà dedicata quest’anno al concittadino Bruno Marini recentemente scomparso, avrà come testimonial il pittore Charlie (pittore di livello internazionale proveniente da Verona). Per due fine settimana consecutivi, le storiche cantine del paese si trasformeranno in gallerie d’eccezione pronte a stupire i visitatori.

Durante le sei giornate si terranno workshop dei vari artisti, momenti musicali, momenti di teatro per bambini e adulti, il tutto contornato dallo street food a cura dell’azienda agricola Valdonica.

Il programma della rassegna prevede per venerdì 26 giugno alle ore 21.00 presso il Centro Civico l’apertura della mostra di Charlie, “Versi d’amore“ con presentazione da parte dello stesso artista intervistato dalla critica d’arte Michela Poli, ed a seguire presentazione degli artisti di RoccArte 2026 e buffet di cortesia. La mostra sarà visitabile fino a domenica 28 giugno.

Sabato 27 e domenica 28 giugno nelle vie del centro storico si terranno laboratori teatrali per bambini, ragazzi ed adulti, performances di danza creativa, laboratori artistici, sfilata di maschere nelle vie del paese e musica di vario genere, il tutto accompagnato da street food locale. L’evento di punta sarà la sera di sabato 27 dalle 22.00 con il concerto del duo Cantini Vezzali Swing Bossa in Piazza della Chiesa S. Martino.

RoccArte26 proseguirà nel week end dal 3 al 5 luglio con altri artisti e performances di vario genere e natura sempre lungo le strette vie e nelle suggestive piazzette del centro storico.

Il programma completo con i dettagli sui luoghi ed orari di svolgimento degli eventi è consultabile sul sito istituzionale www.comune.roccastrada.gr.it alla sezione “Eventi”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero; per info tel. 335/497665 e 342/1238335 e mail: [email protected]