Tra trekking e bici sull’Amiata al via la “Camminata tra gli olivi”

CASTEL DEL PIANO – «La stagione estiva si è appena conclusa e nonostante tutte le difficoltà incontrate, derivate dalla situazione Covid, ci ha permesso, come amministrazione comunale, di svolgere alcune attività programmate» afferma l’amministrazione comunale di Castel del Piano. «Numerose e piacevoli serate di intrattenimento musicale, hanno allietato turisti e residenti; la conoscenza del territorio locale, durante le escursioni guidate, condotte dalle guide ambientali, ha permesso di apprezzare le bellezze del nostro paese anche grazie a visite culturali volte ad onorare le nostre chiese, il centro storico, la periferia».

«L’adesione alle iniziative, grazie al maggior afflusso di turismo registrato in tutto il territorio amiatino ed a Casteldelpiano, è stata più che soddisfacente, è andata oltre ad ogni aspettativa, ha registrato il tutto esaurito negli alberghi e negli agriturismi dislocati nel nostro comune.

Ora ci stiamo inoltrando nella stagione autunnale, ma non restiamo a guardare, l’ufficio turistico di Casteldelpiano sta già lavorando ad una nuova iniziativa intrapresa con Amiata Outdoor e con il Consorzio Tutela dell’olio di Seggiano DOP, denominata “Camminata tra gli olivi”, iniziativa di promozione del territorio amiatino, evento a carattere nazionale, che si svolgerà il 25 di ottobre, con partenza dalla piazza Garibaldi, alle 9,00, tutto consultabile sui social, sul sito dell’associazione Città dell’olio, su manifesti presso l’ufficio turistico di Casteldelpiano, dove si potrà effettuare anche la prenotazione della partecipazione» prosegue il consigliere con delega al turismo Renzo Nannetti.

«Tutti i partecipanti, condotti da esperte guide ambientali, sia per il percorso trekking, che per quello bike, avranno modo di conoscere ed apprezzare la bellezza della valle degli olivi, percorrendo la sentieristica organizzata fino alla località “La Poderina Toscana”, sita nella frazione di Montegiovi e visitare il frantoio dei Poderi Borselli, nonché degustare l’olio, i piatti tipici ed i prodotti dell’Amiata. Sono previste navette per il rientro a Casteldelpiano.

La manifestazione si ripete visto il successo dello scorso anno che ha visto accorrere un numero consistente di partecipanti, sia alla passeggiata trekking, che al percorso bike, per allenarsi, socializzare, godere di momenti di convivialità, in spensieratezza, conoscendo meglio il nostro territorio apprezzabile in ogni stagione».

«Stiamo già volgendo uno sguardo attento alla prossima stagione invernale ed a quello che potrà essere il programma per le festività natalizie, sperando possa essere ricco di eventi, attrazioni, sorprese, per i più grandi e per i più piccoli, volto a donare pace alla popolazione locale ed ai turisti in questo momento particolare che tutti quanti stiamo affrontando. E’ con questo messaggio di speranza che l’amministrazione comunale e l’ufficio turistico di Casteldelpiano continuano a lavorare per tutti, con vivo entusiasmo».