CAPALBIO – L’associazione Il Frantoio di Capalbio presenta “Floating Signals“, un progetto espositivo a cura di Davide Sarchioni che riunisce due mostre distinte accomunate da una riflessione sul rapporto tra spazio e percezione, memoria e immaginazione. L’esposizione è patrocinata dal Comune di Capalbio ed è realizzata grazie anche alla collaborazione di Fondazione Capalbio e Ccn Capalbio.

Fulcro principale del progetto è “Moto Ondoso”, la mostra personale di Matteo Nasini (Roma, 1976) concepita come prosecuzione dell’omonima grande installazione tessile realizzata nel borgo di Capalbio. La mostra intende ampliare e approfondire la ricerca sviluppata dall’artista intorno ai temi dell’onda, della vibrazione e della trasposizione visiva del suono. L’installazione realizzata per il centro storico di Capalbio si sviluppa a partire dalla torre di Palazzo Collacchioni, dalla quale lunghi fili di lana colorata scendono vertiginosamente verso il basso disegnando una trama sospesa, che galleggia nell’aria, dal forte impatto visivo. Come un gesto poetico e al tempo stesso monumentale, l’opera attraversa lo spazio urbano creando connessioni inedite tra le prospettive, i percorsi e le geometrie architettoniche del borgo.

“Floating signals” ospita anche la mostra “Architetture Fantastiche” di Daniel Galligani, designer e creativo originario di Buenos Aires, la cui ricerca si sviluppa attraverso oggetti scenografici, scrigni e costruzioni immaginifiche sospese tra design, decorazione e illusione prospettica. La scenografia, intesa come arte dell’inganno e della costruzione teatrale dello spazio, costituisce uno degli elementi centrali del suo immaginario, profondamente influenzato dalla teatralità barocca e dalle fantasie mitologiche. I suoi oggetti nascono dalla rielaborazione digitale di dettagli provenienti da stampe del XVI, XVII e XVIII secolo, successivamente assemblati e montati su scrigni lignei progettati per amplificare la percezione spaziale attraverso illusioni prospettiche. All’interno degli oggetti si aprono cassetti nascosti e “segreti”, elementi tipici dell’ebanisteria storica che trasformano ogni lavoro in un piccolo teatro della meraviglia.

L’inaugurazione di “Floating signals” si terrà sabato 30 maggio, alle ore 19, alla Galleria Il Frantoio. È possibile vedere le due mostre fino al 30 giugno, tutti i giorni dalle ore 19 alle 22 o su appuntamento. Il martedì la Galleria Il Frantoio resterà chiusa.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 3357504436 o scrivere a [email protected].