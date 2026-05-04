GROSSETO – Un viaggio affascinante tra scienza e meraviglia della natura: è quello proposto dall’Amsa per venerdì 8 maggio alle 21.30 all’osservatorio astronomico, con un incontro dedicato al fenomeno dell’aurora.

Protagonista della serata sarà il professor Claudio Paoli, docente di matematica all’Istituto tecnico industriale, che guiderà il pubblico alla scoperta di uno dei fenomeni geofisici più spettacolari del pianeta. Durante l’incontro verranno mostrate fotografie dell’aurora scattate dallo stesso Paoli nel corso di viaggi “ai confini del mondo”, offrendo uno sguardo diretto e personale su questo evento naturale.

Particolare attenzione sarà dedicata alle differenze tra ciò che l’occhio umano percepisce e ciò che invece riesce a catturare la fotografia a lunga esposizione, permettendo di comprendere meglio come luce e colori vengano interpretati in modo diverso dalla vista e dagli strumenti tecnici.

La serata non si limiterà alla teoria: condizioni meteo permettendo, i partecipanti potranno osservare la volta celeste attraverso i telescopi installati nel giardino della struttura e partecipare a una visita dell’osservatorio.

L’iniziativa è a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria, scrivendo ad [email protected].