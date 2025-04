GROSSETO – Sabato 5 aprile il Museo di storia naturale della Maremma propone uno dei suoi eventi di maggior successo, che negli anni ha continuato a riscuotere grande interesse, con una partecipazione costante di pubblico. Un’occasione unica per scoprire e imparare a riconoscere le erbe spontanee e i loro utilizzi alimentari e non solo.

Il programma dell’iniziativa è articolato e coinvolgente: si inizia alle ore 10, nella sala conferenze del museo (strada Corsini 5), con un approfondimento a cura del professor Federico Selvi dell’Università di Firenze, che unirà la parte teorica al riconoscimento pratico su campioni raccolti nella giornata.

A fine mattinata, i partecipanti si sposteranno – con mezzi propri – alla Tenuta di Paganico, dove, al ristorante, sarà servito un pranzo preparato con erbe selvatiche raccolte in loco e altri ingredienti locali a chilometro zero. Il menù proposto è un vero omaggio alla biodiversità del territorio e comprende un flan di ortica con ricotta su fonduta di pecorino dell’azienda Agrobiologica Le Tofane, seguito da una bruschetta alle foglie di papavero ripassate in padella, accompagnata da una riduzione di vino biologico I Bandi della Tenuta di Paganico. Tra i primi piatti ci sarà una tagliatella di triticale e grani teneri della popolazione evolutiva, condita con un pesto di malva. A seguire, verrà servita una zuppetta di cicoria e piantaggine con pane raffermo all’olio extravergine e delle polpettine di cicoria su insalatina di malva al limone. Per concludere il pasto in dolcezza, il dessert sarà un gelato artigianale alla salvia, prodotto da Sale Argentario. Il pranzo sarà accompagnato da un vino bio rosso Doc Montecucco I Bandi, vendemmia 2019.

Nel pomeriggio, la giornata proseguirà con una passeggiata guidata all’interno della Tenuta di Paganico per osservare e identificare le erbe direttamente nel loro ambiente naturale.

Il costo del pranzo è di 30 euro a persona (ridotto a 25 euro per i soci della Fondazione Grosseto Cultura). L’evento è gratuito per i bambini fino a 6 anni.

È obbligatoria la prenotazione a [email protected], oppure 0564 488571.