Tra rap e canzone d’autore: sul palco del Follonica Summer Festival arriva Carl Brave

FOLLONICA – Ha conquistato il pubblico e la critica con un crossover tra rap e canzone d’autore sapendo interpretare il linguaggio della sua generazione. Testi ricchi di emozione abbinati al retrogusto trap, atmosfere romantiche e suggestive,

con l’aggiunta della giusta dose di elettronica. Domenica 11 agosto il Follonica Summer Festival ospiterà sul proprio palco (a partire dalle 21.30) il fenomeno musicale italiano dell’anno: Carl Brave.

Il rapper e cantautore romano, dopo lo straordinario successo del suo primo album da solista Notti Brave, diventato disco di platino, negli ultimi mesi ha girato l’Italia con un tour nei teatri completamente sold con cui ha presentato dal vivo il suo ultimo progetto disografico Notti Brave (After), che contiene anche il singolo disco d’oro Posso, in collaborazione con Max Gazzè.

La sua ricetta perfetta è lo specchio dei Millenials, che però piace pure ai trentenni e che lo ha consacrato come uno degli giovani artisti nostrani di maggior successo. Grazie a brani divenuti in breve tempo virali come Polaroid (scritto in

collaborazione con Franco 126 e diventato disco d’oro) e Fotografia (in collaborazione con Francesca Michielin e Fabri Fibra) è stato incoronato come uno dei più originali esponenti di un moderno cantautorato che si riflette nei

testi sempre densi di atmosfere e pratiche quotidiane in cui riconoscersi.

