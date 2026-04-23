ORBETELLO – Doppio appuntamento con la natura sabato 25 aprile e domenica 26 aprile nel Casale della Giannella.

I prossimi eventi nelle Oasi Wwf Laguna di Orbetello e Lago di Burano si inseriscono nell’ambito della manifestazione nazionale “La primavera delle Oasi” organizzata dal Wwf Italia per festeggiare il sistema delle Oasi, un sistema di aree protette complesso e articolato, il primo e più vasto gestito in Italia da un’associazione privata e tra i primi in Europa, in cui sono rappresentati quasi tutti gli ambienti naturali del nostro Paese. Si tratta di un progetto iniziato nel 1967, proprio con l’istituzione dell’Oasi Wwf Lago di Burano, e che attualmente ha raggiunto il numero di 100 Oasi, per un totale di 27.000 ha di territorio protetto che ospitano ogni anno circa 350.000 visitatori.

Sabato 25 aprile, alle 17, primo appuntamento della “Primavera delle Oasi 2026”, presso il centro di educazione ambientale “Peccei” nel Casale della Giannella nell’Oasi Wwf Laguna di Orbetello. Si terrà una conferenza dal titolo “Una quercia evanescente o poco studiata? La cerrosughera” a cura del dottor Giuseppe Antonelli, collaboratore del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. La cerrosughera è una quercia semi-decidua diffusa sporadicamente nel Sud Europa. Da molti viene considerata come un ibrido naturale tra Quercus cerris e Quercus suber, anche se recenti ricerche escluderebbero l’origine ibridogena. L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione.

Domenica 26 aprile, secondo appuntamento della “Primavera delle Oasi 2026”, presso il Casale della Giannella nell’Oasi Wwf Laguna di Orbetello, si terrà il laboratorio dal titolo “Il Gusto delle erbe selvatiche” con il seguente programma: ore 10:00: accoglienza, spiegazione del programma e presentazione da parte della cuoca Chiara Tonini, delle cinque erbe primaverili, protagoniste della giornata, delle preparazioni alla portata di tutti e dell’impiego di ogni singola parte della pianta. Ore 13:00: pranzo a base delle 5 erbe, protagoniste ognuna di una portata, con spiegazione della ricetta. Ore 14:30 Il Barman Andrea Masuero di L’Oca Bianca di Albinia dimostrerà come da semplici erbe selvatiche si possano trarre bevande molto gustose, alcoliche e analcoliche. Un divertente “Piano b” delle erbe di campo. L’evento è a pagamento, è organizzato da Wwf Travel. Prenotazioni per laboratori e pranzo al 353 4572321

Il Casale della Giannella è in str. prov.le 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (Gr).

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