GROSSETO – Un appuntamento con l’arte tra fotografia e poesia. È quello in programma domani, mercoledì 25 marzo alle 18.15 con Michelangelo Bonitatibus e Vanessa Rusci dal titolo “Il mito incontra il quotidiano” che rappresenta un estratto del lavoro “Concedimi un altro divenire” che vede proprio la collaborazione tra Bonitatibus e Rusci a seguito dell’uscita del libro di poesie “Alchimia della cenere”.

“Quando scrivo poesia – spiega Michelangelo Bonitatibus, autore del libro – ho il bisogno di chiudermi nel mio mondo, che sia nella mia stanza o al tavolo di un bar non ha importanza, e lì avviene il miracolo e i versi prendono forma da soli fissando immagini, emozioni, colori, paure e sogni sulla carta”.

“Dopo la pubblicazione del mio secondo libro di poesie ‘Alchimia della cenere’ – continua Bonitatibus – ho avuto quasi il bisogno di vedere se questa emozione creativa potesse diventare un’esperienza condivisa, un lavoro a quattro mani, ma con una stessa anima. La persona a cui ho immediatamente pensato è stata Vanessa Rusci. Conoscevo da molto tempo i suoi lavori con uno stile molto personale e coraggioso, senza paura di mettersi in discussione. Inoltre ho sempre avuto l’impressione che il nostro approccio alle nostre rispettive forme d’arte fosse molto simile e ne ho avuto conferma”.

Così è nato il progetto “Concedimi un altro divenire” di cui sarà presentato un estratto al bar libreria Qb”.