GROSSETO – In mostra i lavori realizzati durante i laboratori di pittura e scultura. Il Liceo artistico serale dell’Istituto di istruzione superiore Polo “Bianciardi” di Grosseto inaugura venerdì 19 giugno alle 18 “Percorsi”.

L’esposizione è organizzata in collaborazione con l’associazione Primavera Maremmana ed ospitata nella sede della sala d’arte Pascucci – Galleria Modigliani (piazza Valeri, 3 – Grosseto).

“Le opere esposte (pastelli, grafiche, stampe, pitture su tela ed alcune sculture realizzate dagli studenti del corso) sono i testimoni dell’ambiente creativo della scuola: un luogo di formazione che sul territorio di Grosseto da decenni garantisce un punto di riferimento per chi vuole intraprendere un percorso artistico – affermano dal liceo -. Ancora oggi il Liceo artistico serale, attraverso le lezioni teoriche e quelle pratiche nei laboratori, mette in contatto generazioni ed esperienze diverse di persone accomunate da una passione comune. La mostra rimarrà aperta dal 19 al 26 giugno, dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 20. Nell’occasione, chi è interessato all’iscrizione alla scuola per il prossimo anno scolastico potrà trovare tutte le informazioni necessarie”.